Serie A come vederla a prezzo scontato: l’offerta incredibile che batte la concorrenza

Per i tifosi della nostra Serie A, in attesa che il campionato riprenda il prossimo 4 gennaio, arriva un’offerta irrinunciabile!

Una volta terminato il Mondiale in Qatar, vinto poi dall’Argentina di Lionel Messi, la luce dei riflettori si è spostata di nuovo sulle squadre di club. I team del nostro campionato, infatti, si stanno preparando per farsi trovare pronti alla ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio.

Il primo turno del 2023, di fatto, ha in calendario partite che potrebbero essere già decisive per il prosieguo della stagione. Se il Milan, infatti, sarà ospite all’Arechi della Salernitana di Davide Nicola, la Juventus giocherà a Cremona contro il team guidato da Massimiliano Alvini. Tuttavia il vero scontro diretto della prima giornata di campionato dell’anno nuovo è sicuramente Inter-Napoli.

Questa sfida di San Siro, di fatto, potrebbe già dire molto sulla lotta al titolo. L’Inter, visti gli undici punti di distacco dalla vetta, hanno assolutamente l’obbligo di vincere. Per il Napoli di Luciano Spalletti, invece, uscire indenni dalla sfida contro i nerazzurri potrebbe significare tanto per il prosieguo della propria stagione. In attesa del ritorno del campionato, per i tifosi di tutta la Serie A è arrivata un’ottima notizia.

Serie A, il pacchetto streaming TIMVISION Calcio e Sport è attivabile con un pezzo scontato: le cifre

Dallo scorso 18 dicembre il pacchetto streaming TIMVISION Calcio e Sport, caratterizzato dalla presenza sia dall’abbonamento a DAZN che a Infinity+, è stato reso disponibile con un prezzo scontato valido fino al prossimo settembre.

Il pacchetto base, quindi, sarà attivabile al costo di 24,99 euro, prezzo valido appunto fino al prossimo settembre, invece dei 29,99 euro dell’offerta originaria. Per usufruire di tale sconto si ha tempo fino al prossimo 28 gennaio. Con questa offerta, l’operatore si rivolge a tutti i suoi nuovi e già clienti di rete fissa o di rete mobile, senza offerte TV a pagamento attive o con solo TIMVISION.

Il pacchetto streaming TIMVISION Calcio e Sport può essere attivato anche dai clienti OLO

Il pacchetto, inoltre, può essere attivato anche dai clienti OLO (TIM VISION e Sport OTT), tramite la procedura online dedicata ai fruitori di altri operatori che non non hanno l’intenzione di avere una SIM e che non hanno il desiderio di diventare dei clienti TIM sia di rete fissa che mobile. In questo specifico caso, per collegare un metodo di pagamento ( con carta di credito) per i rinnovi mensili, bisogna attivare il servizio TIM Ricarica Automatica.