Serie A, l’agente del big conferma tutto: i tifosi esultano

Il procuratore di uno dei big della Serie A ha rilasciato un’intervista in cui ha confermato il legame con la sua squadra: i tifosi esultano.

Il calciomercato è dietro l’angolo e i tifosi iniziano a sognare grandi colpi, ma sperano anche che i propri top player non lascino la squadra.

Manca sempre meno ormai alla ripresa del campionato. La sosta per il Mondiale giungerà al termine ad inizio gennaio: si tornerà in campo il 4 con grandi sfide. In particolare, gli occhi saranno puntati sul match di San Siro fra Inter e Napoli, uno scontro diretto che molto potrà dire sul futuro della Serie A. I nerazzurri sognano la rimonta, mentre la squadra di Spalletti spera di riprendere da dove aveva lasciato.

I campani sono stati i protagonisti assoluti della prima parte di stagione. Hanno chiuso il 2022 con una serie di undici vittorie consecutive consolidando il primato in classifica e sono gli unici imbattuti in Italia. Al momento hanno un vantaggio di otto punti sul Milan secondo, ma il cammino è ancora molto lungo.

Intanto, però, iniziano a suonare le prime sirene di calciomercato: gennaio è dietro l’angolo, ma qualcuno si sta già muovendo. Nel frattempo, l’agente di un big di Serie A ha parlato del proprio assistito durante una diretta Twitch su TVPlay.

Serie A, parla il procuratore del top player: confermato tutto

Manca poco all’apertura ufficiale del calciomercato, ma alcune squadre hanno già iniziato a guardarsi intorno. Per esempio, la Salernitana ha messo a segno un gran colpo ingaggiando lo svincolato Ochoa, storico portiere messicano che, nell’ultimo Mondiale, ha anche parato un rigore a Lewandowski.

Delle big, per ora, non si è mossa nessuna. Solo Milan ha raggiunto un accordo verbale con Sportiello a parametro zero per la prossima stagione, ma manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare ad inizio febbraio. Anche in uscita, al momento, non sono state chiuse operazioni di rilievo. Ovviamente, i tifosi si augurano che i top player delle rispettive squadre non si muovano: di questo ha parlato Alejandro Camaño ai microfoni di TVPlay.

Il procuratore ha parlato di uno dei suoi assistiti principali, ovvero Lautaro Martinez. Negli ultimi giorni è circolata una voce su un possibile addio dell’argentino (fresco campione del mondo) al termine della stagione. Questo il commento dell’agente: “Lautaro è molto legato all’Inter, per me è molto importante dire al popolo nerazzurro che un po’ del Mondiale argentino è anche suo che ha dato tanta fiducia, tanto amore al calciatore”.

Parole che sanno di conferma: il giocatore sente sua la maglia nerazzurra e non ha intenzione di lasciare Milano. Tuttavia, questi discorsi sono prematuri: in vista dell’estate, infatti, potrebbe cambiare qualcosa dal lato della società. Come noto, l’Inter negli ultimi anni ha sempre accettato le offerte importanti (unica eccezione quella del PSG per Skriniar), ma i nerazzurri sperano di trattenere il Toro.

Lautaro, l’Inter per dimenticare un Mondiale opaco

Lautaro Martinez è reduce da un Mondiale complicato a livello personale. Scaloni, dopo averlo lanciato da titolare all’inizio del girone, gli ha preferito Alvarez, che ha ripagato la fiducia con dei gol importanti. Il Toro ha comunque messo a segno il rigore decisivo contro l’Olanda e ha dato una scossa in finale mettendo lo zampino sul gol del 3-2 momentaneo.

Ora lo aspetta l’Inter, che si augura di averlo nella miglior forma possibile per la ripresa del campionato.

Con i nerazzurri ha vissuto un digiuno di gol, ma le statistiche sono comunque buone: sette gol e tre assist in campionato, una rete in Champions League e due assist. Inzaghi lo aspetta a braccia aperte per schierarlo con Lukaku: obiettivo rimonta, partendo dalla sfida al Napoli.