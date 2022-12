Martinez feroce polemica su di lui: spunta il gesto contro Mbappé nascosto alle telecamere

Dopo il successo del Mondiale con la sua Argentina, Martinez è stato protagonista di un gesto contro Mbappé.

Il campionato del Mondo del Qatar è terminata con la vittoria finale dell’Argentina. La squadra di Lionel Messi, infatti, ha battuto ai calci di rigore nell’atto finale della massima competizione per le nazionali i campioni in carica della Francia.

I primi settanta minuti della partita sono stati letteralmente dominati dalla ‘Seleccion’, ma poi Mbappé ha portato il match ai supplementari con una bellissima doppietta. La conclusione è poi arrivata dagli undici metri, dove il rigore decisivo è stato realizzato da Gonzalo Montiel. Dopo il gol realizzato dal giocatore del Siviglia, sono iniziati i festeggiamenti di un Paese che non vinceva un Mondiale dal lontano 1986, ovvero dall’edizione messicana dominata dalle imprese di Diego Armando Maradona.

Da domenica scorsa, infatti, hanno fatto il giro del mondo le immagini degli argentini scesi in strada per festeggiare la vittoria del Mondiale. Oltre ai festeggiamenti della popolazione, sono diventati virali anche quelli dei calciatori stessi. Gli uomini di Scaloni hanno pubblicato tantissimi video nel corso dei festeggiamenti. Tra questi ce n’è uno che vede protagonista l’estremo difensore Emiliano Martinez.

Emiliano Martinez prende in giro Mbappé: le immagini

Il portiere dell’Argentina, tra i maggiori artefici di questo successo Mondiale, nel corso di un trenino negli spogliatoi, ha chiesto un minuto di silenzio per Kylian Mbappé: “Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto”. Tutta la squadra ha poi seguito il proprio portiere in questo sfottò verso il grandissimo rivale.

🎶El vestuario de Argentina🇦🇷: – "Un minuto de silencio…"

– "Shhhhhhhh"

– Dibu Martínez: "Para Mbappe que está muerto"pic.twitter.com/FOlNCxEzj1 — Tiempo de Juego (@tjcope) December 18, 2022

Emiliano Martinez, tuttavia, ha preso in giro il fuoriclasse in francese anche una volta atterrato in Argentina. Il portiere dell’Aston Villa, nel corso dei festeggiamenti sul bus scoperto, ha mostrato un bambolotto con la faccia di Mbappé piangente. Se l’estremo difensore ha preso in giro il suo avversario, Lionel Messi ha pubblicato un post su ‘Instagram’ che ha emozionato ogni amante del calcio.

Messi ringranzia Maradona: “E’ la Coppa di Diego, che ci ha incorraggiati dal cielo”

Il fuoriclasse, dopo aver vinto finalmente la Coppa del Mondo, ha infatti scritto questa lettera: “Da Grandoli al Qatar sono trascorsi 30 anni, tre decenni in cui il pallone mi ha dato tante gioie ed anche un po’ di tristezza. Questa Coppa che abbiamo vinto è di tutti quelli che non l’hanno conquistata nei Mondiali precedenti. E’ la Coppa di Diego, che ci ha incoraggiato dal cielo. E’ la Coppa di chi ci ha sostenuti, di tutto questo fantastico gruppo e dello staff tecnico. Molte volte il fallimento fa parte della vita e senza delusioni è impossibile che i successi arrivino. Grazie mille di cuore! Forza Argentina!”.