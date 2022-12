Momenti di alta tensione per il calciatore spagnolo con la compagna Alice Campello. Cosa è successo ad Alvaro Morata.

Alvaro Morata, dopo la cocente delusione della eliminazione prematura della Spagna ai Mondiali di Qatar 2022, deve vivere un altro momento concitato. L’attaccante dell’Atletico Madrid era partito benissimo in Medioriente, con un gol segnato nel 7-0 del debutto contro Costa Rica.

A 30 anni quello in Qatar è stato con tutta probabilità l’ultimo Mondiale giocato dal 30enne ex centravanti della Juventus, che per una questione di età potrebbe non fare parte della spedizione delle Furie Rosse per la prossima World Cup che si terrà in Messico, Canada e Stati Uniti nel 2026.

Tra l’altro ci sarà una grossa novità, con la Coppa del Mondo che verrà ampliata da 32 a 48 nazionali che prenderanno parte alla fase finale. Tornando ai giorni d’oggi, Alvaro Morata avrebbe voluto fare di meglio in Qatar anche per celebrare un prossimo lieto evento.

Chi è stato più attento avrà notato la sua esultanza nella quale ha mimato il ciuccio come fanno i bambini. E questo è avvenuto proprio perché Alvaro Morata e la sua Amata Alice Campello diventeranno genitori per la quarta volta.

Alvaro Morata, su Instagram tutta la sua paura

E probabilmente la bellissima Alice, 27 anni, sarà contenta di avere appreso che questa volta arriverà una bella femminuccia, dopo il trio di maschietti composto da Leonardo, Edoardo ed Alessandro. La piccola si chiamerà Bella. Una volta fatto ritorno a casa ecco però che è successo qualcosa di inaspettato.

E la “colpevole” è stata proprio Alice Campello, il cui quarto parto è previsto per gennaio del 2023. La donna si è voluta divertire sulle spalle del marito, con uno scherzo che è esattamente a metà tra lo spassoso ed il crudele.

Cosa ha fatto la splendida Alice? La sua trovata è stata davvero diabolica, e viene da chiedersi come avreste reagito voi ad un simile tiro mancino. La Campello si è rivelata essere un vero e proprio genio del male in questa circostanza.

Lo scherzo tremendo di Alice Campello

La donna ha fatto finta che le si fossero rotte le acque, mettendosi una bottiglia di acqua nei calzoni larghi che indossava.

Poi ha chiamato allarmata suo marito, e la preoccupazione sul volto di Alvaro è stata evidente. Nel mentre lo smartphone sapientemente nascosto ha registrato tutto.

Alla fine lei non ha saputo trattenere una sonora risata, dopo che lui era arrivato preoccupatissimo accanto a sua moglie. Salvo poi andarsene visibilmente irritato per essere stato preso in giro così.

Ma sicuramente l’arrabbiatura del momento gli sarà passata, con questo scherzo che ha divertito anche oltre 240mila followers della bellissima Alice Campello. Ora non resta che vivere con serenità queste festività natalizie e poi arrivare alla fatidica data del parto.