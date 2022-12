La stella del Marocco sul taccuino di ADL: è più di una suggestione

Dopo l’eccezionale Mondiale con il suo Marocco ora è pronto per il grande salto. Dove andrà a giocare a partire dalla prossima sessione di mercato?

Il Napoli ha già gli occhi puntati sul prossimo calciomercato, lo scopo è assicurarsi qualche talento per il prossimo futuro. Spalletti in effetti non ha fatto richieste esplicite, ma è chiaro che desidererebbe qualche altro nome per rinforzare la rosa.

Il centrocampo è il reparto che avrebbe bisogno di un nuovo acquisto: in effetti già si parla da tempo di un vice Stanislav Lobotka e quindi è bene iniziare già a sondare il terreno per affondare il colpo.

Napoli, il nuovo obiettivo arriva dal Mondiale

Il Mondiale di Qatar 2022 è stata una vetrina eccezionale per una serie di nomi che avevano bisogno di un palcoscenico del genere per mettere in mostra al mondo intero le loro qualità. Una delle nazionali che più a sorpreso per quanto riguarda il talento a disposizione è stato il Marocco di Regragui: una squadra compatta, forte in ogni reparto e che aveva concesso veramente poco contro squadre ben più esperte come Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo. Tutta la rosa dei nord africani ha colpito i tifosi delle varie squadre: dal portiere del Siviglia Bonou al fiorentino Amrabat, passanto per Boufhal e Ounahi.

Proprio il centrocampista in forza ai francesi dell’Angers sarebbe sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, uno che raramente “sbaglia” la valutazione su un calciatore. Ounahi potrebbe rinforzare il centrocampo e far rifiatare spesso Stanislav Lobotka essendo lui un playmaker moderno e pronto a caricarsi di responsabilità con la palla al piede. Lo ha dimostrato degnamente in nazionale prendendosi persino gli elogi dell’ormai ex commissario tecnico della Spagna Luis Enrique che dopo gli ottavi si complimentò proprio con il 22enne di Casablanca.

Napoli su Ounahi, ma c’è da battere la concorrenza

Non ci sono solo gli azzurri su di lui, ma una serie di altre squadre evidentemente alla ricerca di un playmaker come il marocchino. Secondo quanto riportato da Footmercato, su Azzedine Ounahi ci sarebbe anche l’Olympique Marsiglia e l‘Inter, che in queste ore sta riflettendo sul futuro di Marcelo Brozovic. Tuttavia, sempre la testata francese, riporta che Ounahi vorrebbe accasarsi in Italia e preferirebbe il Napoli piuttosto che i nerazzurri di Simone Inzaghi.

La trattativa di mercato è stata confermata anche dal presidente dell’Angers Said Chabane. In una intervista all’emittente radiofonica RTL, il numero uno dei francesi ha confermato che il ragazzo ha una serie di pretendenti in Italia, Spagna, Inghilterra e Francia e che la sua intenzione è tenerselo almeno fino a giugno completando il potenziale accordo nella finestra di mercato invernale.