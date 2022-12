Ex azzurro alla corte di Inzaghi: insistenti rumors che fanno infuriare i tifosi

Arrivano indiscrezioni su una trattativa che coinvolgerebbe l’Inter di Simone Inzaghi ed un ex calciatore azzurro. Il suo ritorno con un’altra maglia potrebbe far infuriare i tifosi.

I nerazzurri avrebbero una carta da potersi giocare per la buona riuscita della trattativa.

Il ritorno in Italia del calciatore potrebbe, dunque, concretizzarsi con una trattativa clamorosa.

Manovre di mercato per l’Inter: il punto tra cessioni e rinnovi

È un momento delicato per l’Inter che a stretto giro potrebbe rivoluzionare parte del suo organico. I nerazzurri non vivono un buon momento a livello economico e il gruppo Suning da diverso tempo ha dovuto limitare i suoi investimenti. La morsa sempre più stringente del Financial Fair Play, inoltre, costringe la Beneamata a chiudere con plusvalenze in bilancio, per non rischiare sanzioni ben più gravi. Tutti questi elementi portano la dirigenza a ragionare, non solo su come migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi, ma anche alle cessioni. Non è un mistero che, se dovesse arrivare l’offerta giusta, qualsiasi calciatore sarebbe cedibile. Le cessioni di Lukaku al Chelsea e Hakimi al Paris Saint Germain lo confermano. Tra i nerazzurri più richiesti ci sono: Lautaro, Dumfries e Skriniar.

L’attaccante fresco campione del mondo potrebbe essere la cessione più remunerativa. In caso di offerta a tre cifre trattenerlo ancora sarebbe missione quasi impossibile. Anche Dumfries gode di molto mercato. L’esterno olandese piace parecchio in giro per l’Europa e ha suscitato particolare attenzione nel Chelsea, che anche nella scorsa sessione di mercato aveva provato ad aprire i colloqui. Lo slovacco, invece, era stato molto vicino alla cessione al Paris Saint Germain.

Un ex azzurro per l’Inter: il possibile rinforzo per Inzaghi

A preoccupare particolarmente i dirigenti dell’Inter è la questione contrattuale di Milan Skriniar. L’ex Sampdoria, infatti, è in scadenza nel giugno 2023 e già a gennaio potrebbe essere ceduto nel caso in cui il club non trovasse l’accordo con il suo entourage. Skriniar chiede all’Inter un aumento d’ingaggio e rassicurazioni sulla competitività della squadra. Per questo, secondo quanto riportato da La Repubblica, l’Inter starebbe valutando una trattativa clamorosa: riportare Kalidou Koulibaly in Serie A.

Il club di Steven Zhang, infatti, potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con i blues per provare a sopperire all’eventuale partenza di Skriniar. Il centrale senegalese pare non essersi ambientato alla grande dalle parti di Stamford Bridge e potrebbe lasciare Londra nelle prossime sessioni di mercato. I nerazzurri potrebbero avere la carta per sbloccare la trattativa e risponde al nome di Denzel Dumfries. Con ogni probabilità il Chelsea proverà un nuovo assalto all’olandese la prossima estate e Koulibaly potrebbe essere una contropartita interessante per Inzaghi. L’Inter valuterebbe anche un prestito dell’ex Napoli, magari inserendo anche Romelu Lukaku nell’affare. Resta da capire come i tifosi del Napoli accoglierebbero il ritorno di una delle vecchie colonne azzurre in Serie A con un’altra maglia.