Napoli pronto a muoversi: contati avviati con la stella per beffare Inter e Juventus

Il Napoli guarda al futuro già da adesso e, nonostante la sessione che prenderà il via tra poco, con Spalletti e Giuntoli pianifica già i primi colpi di calciomercato per la stagione che verrà.

Sul taccuino della società partenopea un rinforzo per reparto con un possibile sgambetto ad una rivale.

L’obiettivo degli azzurri è quello di anticipare la concorrenza sugli obiettivi ed evitare aste al rialzo.

Il Napoli punta a rinforzarsi: i possibili nomi per Spalletti

Sono già iniziate le manovre di mercato per il Napoli di Spalletti. La società guarda con attenzione sia alla, ormai prossima, sessione invernale, ma anche a quella estiva per la stagione seguente. La volontà di Giuntoli e De Laurentiis è quella di mantenere una rosa altamente competitiva con un occhio al bilancio. Per questo diventa necessario arrivare prima degli altri top club, come ad esempio i ricchissimi club inglesi, per non svenarsi al fine di raggiungere un obiettivo di mercato. Sulla lista del direttore sportivo azzurro è finito un vecchio obiettivo di mercato delle italiane. Si tratta del difensore francese Evan N’dicka.

N’dicka è un difensore centrale classe ’99, capace di giocare sia in una difesa a quattro che in una difesa a tre. Il suo nome è già noto in Italia poiché in precedenza era stato accostato al Milan, che ha poi virato su Malick Thiaw, e alla Roma. Il francese dell’Eintracht Francoforte, inoltre, è in scadenza nel giugno 2023 e riuscire ad ingaggiarlo a parametro zero potrebbe essere un gran colpo per il Napoli. Per il reparto centrale del campo, invece, torna di moda un nome già in passato accostato agli azzurri: Khephren Thuram del Nizza. Il centrocampista, anch’esso francese, è figlio dell’ex difensore di Juve e Parma, Lilian Thuram. La sua valutazione si aggira intorno ai venticinque milioni, cifra abbordabile per i partenopei, considerando il potenziale e la giovanissima età del figlio d’arte, che è un classe 2001.

Gli azzurri pensano al mercato: potrebbe arrivare uno sgambetto alla rivale

Per il futuro il Napoli proverà a parlare francese. Oltre all’interesse per i due transalpini N’dicka e Khephren Thuram, infatti, gli azzurri starebbero pensando ad un rinforzo in attacco sempre di origine francese. Si tratta di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e fratello di Khephren.

Com’è noto, anche Marcus come N’dicka vedrà il suo contratto scadere nell’estate del 2023 e le chance di un rinnovo con i tedeschi sono ormai ridotte all’osso. Sull’attaccante, però, c’è tantissima concorrenza con Bayern e Borussia Dortmund in Bundesliga; Inter e Juventus in Serie A. Da quello che è emerso negli ultimi giorni, ci sono già stati contatti positivi con l’entourage del calciatore ma parlare adesso di fumata bianca appare, ad oggi, prematuro. Il Napoli prova a beffare la concorrenza delle rivali per Marcus Thuram con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva.