Thuram, tutti lo vogliono: arriva la conferma sulla big italiana

By

Marcus Thuram è uno dei giocatori più ambiti in vista del prossimo mercato estivo: un big italiana tenterà l’affondo.

L’attaccante francese piace a mezza Europa, ma una squadra di Serie A cercherà di anticipare la concorrenza.

Marcus Thuram sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. L’attaccante ha fatto parte della spedizione Mondiale della Francia e ha messo anche lo zampino in finale, servendo un bell’assist per il momentaneo 2-2 di Mbappé.

Attualmente è un giocatore del Borussia Monchengladbach, ma quasi certamente cambierà squadra in estate.

Da anni, infatti, si è imposto come uno dei centravanti più interessanti della Bundesliga, anche grazie alla sua duttilità: può giocare da 9, ma anche da seconda punta e da attaccante esterno. Il suo contratto con i tedeschi è in scadenza e, salvo clamorose sorprese, non ci saranno margini per prolungare l’attuale accordo.

Diversi top club hanno già messo gli occhi su di lui e sarebbe già partita la caccia al precontratto: da gennaio, infatti, potrà già trattare con altre società in vista di un trasferimento in estate. In primissima fila, però, ci sarebbe una formazione di Serie A: a confermarlo è stato un noto giornalista durante una live su Twitch con TVPlay.

Thuram, arriva la conferma: la big italiana osserva

Marcus Thuram piace in tutta Europa e, data la folta concorrenza, sarà fondamentale agire d’anticipo prospettandogli un ruolo da protagonista. A fare la differenza, infatti, potrebbe essere il progetto più che l’offerta economica: il francese vuole giocare e imporsi su un grande palcoscenico facendo uno step successivo dopo gli anni passati al ‘Gladbach.

Su di lui ci sarebbero diverse squadre di Premier League, tra cui l’ambizioso Newcastle. Inoltre, sarebbe interessato anche il Bayern Monaco, anche se, al momento, si tratterebbe di una pista abbastanza fredda: i bavaresi, infatti, starebbero valutando anche altri profili internazionali come quello di Harry Kane.

Tra le pretendenti, ci sarebbe anche un’italiana: lo ha confermato il noto giornalista Fabrizio Biasin a TVPlay.

Il discorso è nato da un indizio social: sotto ad un post di Marcus Thuram, infatti, è apparso un commento di Valentino Lazaro. L’esterno del Torino, in prestito dall’Inter, ha scritto: “Ci vediamo presto”. Biasin ha dunque affermato: “Lazaro fa avanti e indietro, va e torna. Credo che lui sia in scadenza o poco ci manca. Sicuramente il commento sotto alla foto di Thuram fa riflettere tantissimo”.

Come ben noto, l’attaccante francese piace molto ai nerazzurri e, già in passato, è stato vicinissimo allo sbarco a Milano. La trattativa è poi saltata a causa di un grave infortunio rimediato durante le prime giornate di Bundesliga. L’Inter ha poi virato su Correa, arrivato dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto.

Biasin: “Chiederò direttamente alla fonte”

Il reparto offensivo dell’Inter potrebbe subire alcune modifiche in estate. Lukaku dovrebbe rimanere in prestito, mentre Dzeko viaggia verso il rinnovo a cifre ridotto. I dubbi riguardano Correa e Lautaro Martinez: il primo si gioca la permanenza in questi mesi, mentre il secondo rimarrebbe molto volentieri a Milano, ma i big club internazionali lo osservano.

Per questo, Thuram potrebbe diventare un obiettivo concreto in vista della prossima stagione. Biasin ha aggiunto: “Chiederò direttamente alla fonte, quindi ad Ausilio, se il calciatore francese è nel mirino dell’Inter”.

Il momento chiave sarà in primavera: già ora diversi club tenteranno di iniziare la trattativa, ma il futuro sarà deciso fra marzo e aprile. L’Inter è in prima fila, ma in Italia ci sarebbe anche un interessamento del Napoli: è corsa aperta.