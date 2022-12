Nelle fila del Napoli di Spalletti bisogna registrare le dichiarazioni di Kim Min Jae che stanno facendo molto rumore: l’accaduto rischia di destabilizzare i tifosi azzurri.

La ripresa del campionato è sempre più vicina. Al big match del prossimo 4 gennaio tra Inter e Napoli, infatti, mancano circa tre settimane. La gara del Meazza, di fatto, potrebbe dire già molto sulla corsa Scudetto, considerando che i nerazzurri hanno la bellezza di undici punti di distacco dai partenopei.

In casa interista, viste le dichiarazioni rilasciate in questi giorni dai vari Barella, Bastoni e Mkhitaryan, sono consapevoli che hanno l’assoluto obbligo di battere il Napoli per sperare ancora di poter rientrare in maniera autorevole per la lotta al titolo. Il team partenopeo, dal canto suo, dovrà cercare di confermare una prima parte di stagione assolutamente perfetta.

In attesa della partita contro la ‘Beneamata’, intorno al Napoli stanno girando tante indiscrezioni di calciomercato. Quella più calda è sicuramente quella che riguarda lo scambio con la Sampdoria tra Zanoli e Bereszynski. L’operazione è ben avviata, visto che potrebbe essere chiusa definitivamente già nei prossimi giorni. Altre rumors di calciomercato riguardano un difensore centrale azzurro che, però, ha messo subito a tacere.

Napoli, Kim Min-Jae mai visto così arrabbiato: “Mi disturbano”

Kim Min-Jae, infatti, dopo aver disputato il Mondiale in Qatar con la sua Corea del Sud, ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso del programma tv coreano ‘You Quiz’: “Ci sono tante voci di mercato che mi riguardano, ma io sono a Napoli solo da sei mesi. Ho evitato di fare interviste, proprio perché mi disturbano queste indiscrezioni”.

Il calciatore del Napoli, di fatto, ha voluto rimandare al mittente le continue voci che nelle scorse settimane l’avevano accostato a vari top club europei, soprattutto quelli della Premier League. Kim Min-Jae, infatti, secondo i media inglesi, sarebbe seguito sia dalle due squadre di Manchester che dall’Arsenal di Arteta. Oltre al coreano, un altro uomo di Luciano Spalletti ha ribadito di voler restare ancora in maglia azzurra.

Alessio Zerbin, l’agente: “Lo seguono molte squadre, ma lui vuole restare”

L’agente di Zerbin, Giulio Marinelli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Se il Bologna è sulle tracce di Alessio? E’ seguito da tante squadre, ma resterà sicuramente a Napoli. Questa prima parte della stagione può essere considerata davvero ottima, anche perché Alessio ha saputo convincere un allenatore importante come Luciano Spalletti”.