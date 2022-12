Possibile svolta nel futuro del centrocampista azzurro, con la decisione che non lascia più alcun dubbio.

La sessione invernale di calciomercato incombe, con le squadre che sono già alla ricerca di alcuni giocatori per colmare le lacune mostrate nella prima parte di stagione. Non farà grossi investimenti il Napoli che ha poco o nulla da aggiustare dopo una prima parte di stagione al limite della perfezione.

Gli azzurri potrebbero cambiare giusto qualche seconda linea e si sta parlando con insistenza di un nuovo secondo portiere, complice la poca sicurezza che dà Sirigu a livello fiisco, e dell’arrivo di un vice Di Lorenzo che dovrebbe essere Bereszynski della Sampdoria. In uscita, invece, sembrerebbe esserci Demme, con il futuro del centrocampista tedesco che è molto discusso in questi giorni.

Rebus Demme per il Napoli: ecco cosa sta accadendo

L’inizio di stagione non è stato di quelli più fortunati per Diego Demme. Il centrocampista tedesco ex Lipsia si è ritrovato ai margini del Napoli non solo per il gran rendimento di altri giocatori come Lobotka, ma anche e soprattutto a causa del grave infortunio subito al piede sinistro che lo ha tenuto lontano dal campo da gioco per buona parte della prima stagione. Al suo rientro, Demme ha potuto solo guardare i compagni giocare venendo quantomeno convocato, ma non ha mai preso seriamente parte ad un match ed ora il suo futuro è tutto da scrivere.

Per il Napoli, il futuro di Demme è un vero e proprio rebus che però va risolto in fretta. Tramite il suo agente, il centrocampista tedesco ha fatto capire di voler provare una nuova avventura, andando via già nella sessione di gennaio e di certo gli estimatori non mancano. Tra questi c’è il Valencia di Gattuso, con l’ex allenatore azzurro che tornerebbe volentieri ad allenare un giocatore come Demme, arrivato a Napoli proprio sotto la sua gestione. Si è parlato anche di un possibile interesse da parte della Salernitana che è a caccia di rinforzi esperti, con il club granata che potrebbe avanzare un’offerta quando si aprirà il mercato.

E la posizione del Napoli qual’è? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società azzurra ha preso finalmente una decisione definitiva sul futuro di Demme.

Il Napoli consiglia Demme: la decisione degli azzurri è inequivocabile

Da parte del Napoli è sempre filtrata la volontà di mantenere in rosa un giocatore del calibro di Demme e secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport gli azzurri lo hanno riferito anche allo stesso centrocampista tedesco. Secono il noto quotidiano romano, il Napoli avrebbe consigliato a Demme di restare in azzurro, poiché i prossimi mesi saranno intensi e servirà l’aiuto di tutti.

Lo stesso Spalletti ha sempre fatto capire di voler puntare su Demme anche per la seconda parte di stagione, con il tecnico toscano felice di averlo a disposizione. La decisione del Napoli è quindi inequivocabile, ma alla fine tutto dipenderà sempre e solo da Demme. Gli azzurri non vorrebbero cederlo ma, qualora il tedesco dovesse puntare i piedi, non sarà trattenuto controvoglia, onde evitare un effetto boomerang che andrebbe a turbare la serenità di uno spogliatoio fino ad oggi molto compatto.