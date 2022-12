Luciano Spalletti ha voluto fare un regalo a sorpresa al Napoli, con il dono che fa davvero sorridere tutti e spegne ogni polemica.

Tra meno di due settimane ripartirà finalmente la Serie A, ferma ormai da inizio Novembre per lasciare spazio al Mondaile in Qatar. Il Napoli è atteso subito da uno scontro di fuoco contro l’Inter, con gli azzurri vogliosi di mandare subito un segnale importante, soprattutto dopo le ultime amichevoli.

Dopo aver vinto quelle su suolo turco contro Antalyaspor e Crystal Palace, infatti, il Napoli è stato battuto al Maradona da Villarreal e Lille, con il pesante 4-1 subito contro i francesi che ha messo in allarme parecchi tifosi. Gli azzurri, però, si sono lasciati scivolare addosso questa preoccupazione che arriva dall’esterno e con la cena di Natale hanno mostrato quanto il gruppo sia più unito che mai.

Napoli, il gruppo è unito: la cena spazza via ogni dubbio

Le sconfitte subite in amichevole sono state davvero pesanti e soprattutto il 4-1 contro il Lille ha agitato per qualche giorno i tifosi del Napoli. Anche Luciano Spalletti non è stato contento delle ultime uscite ed ha provato a scuotere la squadra dal punto di vista psicologico, cercando di non sottovalutare l’impatto che le due sconfitte avrebbero potuto avere sulla squadra. La squadra ha risposto in maniera positiva e la cena organizzata giovedì scorso a Posillipo da Di Lorenzo ne è la prova, con gli azzurri che si son ritrovati tra di loro visto che la società non aveva organizzato nulla soprattutto per la prevenzione del Covid.

La cena è servita alla squadra per spazzare via ogni dubbio sul suo conto, con il gruppo che è più unito che mai e pronto a ripartire in campionato con la stessa fame mostrata nella prima parte di stagione. Inoltre, come riportato dal Corriere dello Sport, anche in estate il Napoli si era reso protagonista di amichevoli tutt’altro che esaltanti, per poi sprigionare tutta la sua potenza nella prima giornata contro il Verona. Gli azzurri hanno già dimostrato che dare giudizi affrettati su di loro non è una scelta saggia e faranno in modo di zittire nuovamente tutte le critiche.

Alla cena di giovedì ha preso parte ovviamente anche Spalletti, con il quotidiano romano che ha svelato anche un retroscena che fa sorridere riguardo ad un regalo che il tecnico toscano ha dato alla squadra.

Il regalo speciale di Spalletti al Napoli: il retroscena fa sorridere

Alla cena-brindisi organizzata a Posillipo, Luciano Spalletti ha voluto fare un regalo molto speciale ad ognuno dei suoi ragazzi. Come riportato dal Corriere dello Sport, Il tecnico toscano ha infatti donato agli azzurri un corno portafortuna “molto, ma molto napoletano”, un dono unico, quasi un simbolo, per riderci su. Un retroscena che fa davvero sorridere e che conferma quanto sia forte l’unione di questa squadra.

Spalletti ha concesso tre giorni liberi alla squadra per fargli trascorrere in tranquillità le feste, con gli allenamenti che riprenderanno nella giornata di martedì per preparare l’imminente sfida contro l’Inter. L’allenatore azzurro, scrive il quotidiano romano, sa come gestire queste soste così lunghe e lo ha dimostato quando era l’allenatore dello Zenit in Russia, dove poi è riuscito anche a vincere il campionato. Ed i tifosi azzurri si augurano possa succedere la stessa cosa con la loro squadra