Chanel Totti in tacchi a spillo, il paragone con Ilary infiamma il web

Che cosa ha fatto la bellissima Chanel Totti per smuovere l’opinione di tanti utenti, purtroppo non in modo positivo nei suoi confronti.

Chanel Totti è ormai vicina a diventare una donna, e mostra già molti tratti estetici molto apprezzabili che appartengono alla sua celebre mamma, Ilary Blasi. La secondogenita della conduttrice tv di Mediaset e di Francesco Totti ha dei profili social sui quali appare sempre molto bella.

Di contenuti video e di immagini Chanel Totti, che ha 15 anni, si diverte a posare in momenti di semplicità, molte volte in compagnia di amici. Lei è diventata molto celebre, grazie anche al fatto di essere figlia di due vip molto amati ed apprezzati.

La ragazza può vantare un seguito di follower non molto lontano dal mezzo milione di unità. Decisamente niente male per potere considerare in futuro l’idea di iniziare una carriera molto proficua da followers. Ma la precedenza viene agli studi.

Nel frattempo Chanel Totti continua con la pubblicazione di tutto ciò che la diverte e la fa sentire bene. Come ad esempio alcune clip nelle quali lei si lascia andare a delle buone performance canore. E non solo: ci sono anche delle alquanto frequenti sessioni di domande e risposte.

Chanel Totti, TikTok come grande vetrina ma quante polemiche

C’è proprio un suo pensiero espresso in seguito a delle domande dei fan che ha però destato delle critiche nei suoi confronti. E di riflesso anche in direzione di mamma Ilary Blasi.

Alcuni hanno criticato Chanel Totti per il suo si a propendere per la chirurgia estetica. Cosa che potrebbe accadere proprio una volta che lei avrà compiuto 18 anni. E non mancano anche coloro che già la accusano di avere in realtà già fatto questa cosa.

E non finisce qui: altri ancora le rinfacciano di fare un utilizzo eccessivo di filtri grafici, magari con lo scopo di sembrare più grande rispetto ai suoi soli quindici anni. E polemiche ha destato pure l’abbigliamento mostrato di recente.

Eccola infatti con indosso un abito da sera di colore nero, a balze e privo di spalline. Per un outfit che mette in risalto il fisico perfetto che Chanel sta mettendo su. Ma per diversi questo è un atteggiamento non consono ad una ragazza ancora così giovane.

L’outfit che fa discutere

In particolare poi perché a completare il quadro ci sono due scarpe con tacchi a spillo di lunghezza vertiginosa. A queste critiche ed a queste affermazioni poco lusinghiere nei suoi confronti però la secondogenita di Francesco Totti e di Ilary Blasi ha dimostrato di averci fatto il callo.

E di essere perfettamente in grado di gestirle, anche con risposte molto decise. Del resto, fino a quando non si scade nel cattivo gusto e nella volgarità – e non è mai stato il caso di Chanel – una persona è libera di esprimersi come vuole.