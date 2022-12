Gattuso, momento difficile, la confessione sulla moglie: “Non ho più una vita”

Gennaro Gattuso ha recentemente rivelato di star vivendo un periodo complicato a livello personale: ecco la confessione che coinvolge la moglie.

L’allenatore del Valencia si è raccontato a 360° rivelando un lato nascosto di se stesso che vuole cambiare subito.

Gennaro Gattuso è tornato in panchina dopo un anno di pausa. In estate ha deciso di accettare la proposta ambiziosa del Valencia, club spagnolo che da anni ormai fatica a vivere le glorie del tempo passato. La prima metà di stagione è stata caratterizzata da alti e bassi e, dopo 14 giornate, i punti raccolti sono 19, che al momento valgono la decima posizione in classifica. La zona Europa dista cinque lunghezze, dove c’è il gruppetto a quota 24 formato da Athletic Bilbao, Atletico Madrid e Real Betis.

L’ultimo match prima della sosta è stato decisamente positivo, un netto 3-0 rifilato al Betis con le firme di Almeida, Guillamon e Kluivert. La ripresa del campionato è fissata per sabato e l’avversario sarà dei più tosti: scontro diretto con il Villarreal al Estadio de la Ceramica.

Intanto, l’ex allenatore del Napoli ha recentemente rilasciato una lunga intervista in cui ha rivelato un lato molto delicato della sua vita privata che coinvolge la moglie.

Gattuso, il lato nascosto dell’allenatore: “Non ho una vita”

Il Valencia di Gattuso ha una missione in vista della ripresa del campionato: dare il massimo e provare la rimonta per riassaporare l’Europa. Si tratta di un obiettivo complicato, ma l’allenatore è stato chiaro sin dall’inizio: bisogna alzare l’asticella e puntare in alto.

Come anticipato, l’ex Napoli ha recentemente rilasciato una lunga intervista ad AS in cui si è raccontato a 360°. Ha raccontato di essere rimasto stupito dalla mentalità dei giocatori e dello staff del Valencia, ammettendo di aver visto netti miglioramenti negli ultimi mesi: “Il 90% o il 95% delle persone che sono qui sono molto coinvolte e questo mi piace”.

Tuttavia, ha anche aggiunto: “Per come vivo io il calcio, non ho una vita. Devo ringraziare mia moglie che non so come faccia a stare con me. È difficile, comincio alle 8:30 e torno a casa alle 19:00”.

Gattuso ha rimarcato come il suo lavoro tolga molto tempo alla vita privata, ringraziando la moglie per la pazienza. In seguito, però, ha confessato: “Nell’ora e mezza che siamo in campo mi sento vivo. Ora vedo il calcio in modo totalmente diverso rispetto a quando giocavo”.

La Fiorentina e quella chiamata di Paratici: la confessione di Rino

Come ben noto, Gattuso è stato l’allenatore della Fiorentina per una settimana circa. Era l’estate del 2021 e, dopo aver interrotto il rapporto con il Napoli, l’ex centrocampista aveva accettato la proposta dei viola. Tuttavia, la rottura è stata immediata a causa di alcuni problemi e di differenza di visioni. Durante l’intervista, l’ex Milan ha confessato: “Una settimana dopo Paratici mi ha chiamato per il Tottenham”.

In molti ricorderanno che i tifosi degli Spurs si sono opposti all’arrivo di Gattuso. L’affare è poi sfumato e la scelta è ricaduta su Nuno Esprito Santo, che è poi stato esonerato per far spazio a Conte. L’attuale allenatore del Valencia ha raccontato: “Era chiuso al 99%, ma non me la sono sentita. A ottobre e novembre ho ricevuto altre offerte, ma non avevo la testa”.