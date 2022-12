Giuntoli ancora protagonista: chiusa un’importante trattativa, entusiasmo alle stelle

Continuano le manovre di mercato del Napoli con il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, protagonista assoluto dei movimenti partenopei in questi ultimi mesi.

In attesa di rivedere in campo la squadra di Spalletti iniziano a definirsi le mosse di mercato.

Il ds ha deciso di accelerare i tempi e vincere così la concorrenza dei top club europei.

Il Napoli è pronto a ricominciare: Spalletti riparte dalle sue certezze

Dopo tantissima attesa si avvicina sempre più il ritorno in campo delle squadre del campionato italiano. Il 4 gennaio, infatti, ripartirà la Serie A con il Napoli capolista che proverà a dar seguito alla ottima prima parte di stagione. Dietro gli azzurri le inseguitrici, come Milan, Juventus e Inter, sperano in qualche passo falso degli uomini di Spalletti per tornare a cullare il sogno Scudetto. Il Napoli, dal canto suo, ha un buon margine sulle avversarie ma deve stare attento a non abbassare l’attenzione. Il rientro in campo sarà subito per cuori forti. Gli azzurri, infatti, andranno a San Siro per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi che si gioca in questo match le ultime chance di lottare per il titolo.

Durante la pausa forzata dovuta al mondiale in Qatar, Luciano Spalletti ha potuto lavorare con la squadra sia dal punto di vista atletico che da quello tattico. Nel ritiro in Turchia grande protagonista è stato Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo ha timbrato regolarmente nei match amichevoli disputati dai partenopei e, inoltre, i piani del tecnico di Certaldo per lui sono a dir poco ambiziosi. Raspadori, con la sua duttilità, potrebbe fornire a Spalletti la chiave per sorprendere le avversarie, che sicuramente in questo periodo avranno studiato a menadito il gioco della squadra azzurra.

Giuntoli scatenato: trattativa per il calciatore quasi chiusa, manca solo l’ufficialità

Raspadori potrebbe essere il potenziale jolly in grado di cambiare le carte in tavola, ma dietro di lui Luciano Spalletti riparte dalle sue certezze. Una di queste è Stanislav Lobotka, centrocampista rinato sotto la gestione del tecnico ex Zenit e Roma e sul quale tante big europee avevano chiesto informazioni.

Come riportato da gianlucadimarzio.com, per non rischiare di perdere uno dei pilastri del giocattolo azzurro il direttore sportivo Giuntoli ha intensificato i contatti con l’entourage dello slovacco e sarebbe giunto alla tanto sperata fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo. Manca solo l’ufficialità ma, come emerso, Stanislav Lobotka dovrebbe rinnovare con il Napoli fino al 2027, legando così la sua carriera ai colori azzurri.