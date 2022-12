Nicole Murgia, chi è la nuova concorrente del GF Vip: c’entra col calcio

Che cosa sappiamo di Nicole Murgia del GF Vip. Lei ha dei rapporti importanti con il mondo del calcio.

Nicole Murgia al GF Vip, la bella 29enne entra a fare parte del cast in maniera ufficiale. E per chi non lo sapesse, la donna ha dei legami con il mondo del calcio. Infatti la ragazza, che ha 29 anni ed è originaria di Roma, è una cosiddetta “wags”.

Questa parola inglese è l’acronimo di Wifes and Girlfriends, ovvero “Mogli e Fidanzate”. La pioniera in questo senso fu Abigail Clancy, durante Euro 2004. Lei era la fidanzata dell’ex calciatore inglese Peter Crouch, con i due che si sono sposati nel 2011. Anche Nicole Murgia del GF Vip è quindi una “wags”.

E questo perché la giovane, di professione attrice, è stata sposata con Andrea Bertolacci. Lui è un ex centrocampista di Roma, Milan, Genoa e Sampdoria e che, dal 2022 in poi, ha militato per le squadre turche del Fatih Karagümrük e del Kayserispor, prima di rompere il proprio contratto in maniera brusca con quest’ultima compagine.

Bertolacci e Nicole Murgia del GF Vip hanno avute due figli in seguito al loro matrimonio celebrato nel dicembre del 2015. Poi però questa relazione si è interrotta.

Nicole Murgia del GF Vip, chi è lei

La donna ha tra l’altro un fratello anch’egli calciatore. Si tratta di Alessandro Murgia, centrocampista scuola Lazio ed attualmente nelle fila della SPAL, in Serie B.

E che aspetta di diventare padre nonostante sia sposato con la influencer Eleonora Mazzarini. Per una situazione alquanto pepata, perché infatti il 26 Alessandro avrebbe avuto una relazione extraconiugale, a quanto pare.

Come possiamo vedere gli intrecci non finiscono qui, perché Alessandro Murgia aspetta di diventare padre di un bimbo da parte della ex tronista di “Uomini e Donne”, Vittoria Deganello. La quale è molto amica di Nicole.

Perché il pubblico la conosce già

La Murgia, professionalmente parlando, ha fatto delle apparizioni in delle fiction molto apprezzate dal pubblico, ovvero “Don Matteo” e “Rivoglio i miei figli”. Inoltre non mancano dei ruoli in film al cinema, come “Un giorno perfetto” del regista italo-turco Ferzan Ozpetek. La interpretazione più nota ai più è quella del personaggio di Cristina in “Tutti pazzi per amore”, risalente al 2010 e che le è valsa diversi riconoscimenti.

Attualmente risulta che Nicole Murgia non abbia alcuna relazione in corso, dopo essersi lasciata con Andrea Bertolacci. Chissà ora che non possa nascere qualche relazione importante all’interno della casa di Cinecittà.

Come spesso avviene a diversi concorrenti che prendono parte alle varie edizioni del Grande Fretello, si assiste a delle svolte che possono riguardare non solo l’aspetto professionale e lavorativo ma anche l’ambito sentimentale.

E diverse sono le relazioni che sono nate in passato proprio davanti alle telecamere. Chissà che non sia anche il caso di Nicole Murgia.