Il top player del PSG non ci sta: la sua richiesta scuote il mercato

Il top player del Paris Saint-Germain non ci sta ed ha preso una decisione sul suo futuro: la sua richiesta scuote il mercato.

Mancano solo pochi giorni all’apertura della finestra invernale di calciomercato, ma molti club sono già al lavoro per rinforzare le rispettive rose e sistemare ciò che non è andato nella prima parte di stagione.

Il Mondiale, giocatosi per la prima volta nei mesi autunnali, ha messo in mostra tanti bei prospetti e sono molti i club che hanno preso appunti in vista di questa finestra di mercato. Anche alcuni top club hanno deciso di muoversi in questa sessione di mercato come ad esempio il Liverpool che ha acquistato Cody Gakpo dal PSV dopo l’ottima prima parte di stagione e dopo il gran Mondiale con l’Olanda.

Non dovrebbe, invece, fare acquisti il Paris Saint-Germain, con il club francese che però sarà costretto ad una cessione. Nelle ultime ore, infatti, Pablo Sarabia avrebbe fatto sapere ai parigini di voler cambiare aria.

Sarabia stufo di aspettare: lo spagnolo chiede la cessione

La prima parte di stagione non è stata per niente esaltante per Pablo Sarabia, con lo spagnolo che ha avuto davvero poche possibilità per mettersi in mostra nel Paris Saint-Germain. L’esterno d’attacco ha disputato appena 12 partite in Ligue 1, di cui solamente 3 da titolare e non giocando mai tutti e 90′, con Galtier che più delle volte lo ha fatto giocare solo una manciata di minuti. Un trattamento che ha irritato Sarabia che, dopo un Mondiale che lo ha visto scendere in campo in una sola occasione, intende ora tornare a sentirsi protagonista come capitato lo scorso anno quando fu ceduto allo Sporting Club in prestito per tutta la stagione.

La concorrenza al PSG è tanta e Sarabia è ormai stufo di aspettare il suo turno guardando gli altri giocare dalla panchina. Ecco perché secondo L’Equipe, il giocatore spagnolo avrebbe chiesto la cessione già a Gennaio, con il suo contratto in scadenza a Giugno 2024. Il PSG potrebbe decidere di accogliere la sua richiesta, anche se resta da capire se i parigini vorranno cederlo a titolo definitivo o nuovamente in prestito come fatto lo scorso anno, magari con diritto di riscatto per poter monetizzare a fine stagione.

Qualunque sia la scelta del PSG, comunque, è certo che Sarabia non farà parte della rosa di parigini nella seconda parte di stagione. Galtier ha già fatto capire di non voler puntare molto sul giocatore e la richiesta dello spagnolo non può che scuotere il mercato.

Sarabia via dal PSG: occasione di mercato per la Serie A

Nel PSG, Sarabia non ha mai potuto dimostrare il suo reale valore, ma lo scorso anno allo Sporting lo spagnolo ha dimostrato di poter essere un elemento molto valido. Con i portoghesi, infatti, Sarabia disputò 43 partite ufficiale, mettendo a segno 19 reti, di cui 15 nel campionato portoghese, 2 in coppa e 2 in Champions League, oltre a firmare anche 10 assist.

Numeri davvero niente male e che rendono il giocatore spagnolo una vera occasione di mercato per gennaio per molti club, tra cui quelli della Serie A. In passato, Sarabia è stato cercato dal Milan e fu seguito con interesse anche dalla Juventus, con i due club che non hanno mai approfondito i discorsi con il PSG. E chissà che qualche altro club italiano non possa pensare al giocatore spagnolo nella prossima sessione di mercato.