Donnarumma prestazione horror: tifosi inferociti dopo la sua uscita

Gianluigi Donnarumma si è reso protagonista di una prestazione horror con il PSG ed i tifosi si rono rivoltati contro di lui: la sua uscita non è piaciuta a nessuno.

Con il Mondiale in Qatar che ormai fa parte del passato, il pensiero di tutti i tifosi è ora rivolto ai campionati nazionali che stanno via via ricominciando. Se la Serie A ripartirà nella giornata di domani, sono già ricominciati invece Premier League, Liga e Ligue 1.

La sosta per il Mondiale è stata lunga e, come si era ipotizzato, ha avuto subito effetti negativi sulle big dei vari campionati, chiedere al Paris Saint-Germain per conferma. I parigini, dopo aver superato con gran fatica lo Strasburgo, sono infatti incappati nella loro prima sconfitta stagionale, perdendo malamente contro il Lens per 3-1 e riaprendo il campionato, con Donnarumma protagonista in negativo della sfida.

Il PSG crolla e riapre il campionato: il Lens trionfa 3-1

Negli ultimi anni, il Paris Saint-Germain ha quasi monopolizzato la Ligue 1, ma pare che quest’anno i parigini il titolo dovranno sudarselo fino all’ultimo. Questo perchè nella serata di domenica i campioni di Francia sono crollati sotto i colpi del Lens, squadra ora seconda in classifica e vera rivelazione del campionato. Les Sangs et Or, già autori di una grande stagione nello scorso campionato e dove milita l’ex Udinese Fofana, si stanno confermando quest’anno e la vittoria contro il PSG gli permette di portarsi a -4 dai parigini che ora vedono il campionato riaprirsi in maniera clamorosa.

La partita si è messa subito sui binari sbagliati del PSG quando al 5′ il Lens si è portato avanti con Frankowski che ha sfruttato una pessima uscita di Donnarumma, protagonista in negativo della sfida con una prestazione gravemente insufficiente. Il PSG ha subito ritrovato la parità con Ekitike dopo tre minuti, ma la pressione del Lens non si è affatto alleggerita, con i padroni di casa che al 27′ si sono riportati avanti con Openda, mentre ad inizio ripresa Claude-Maurice ha calato il tris e chiudendo la partita. Al Lens è poi bastato difendere con ordine per avere ragione del PSG e regalarsi una notte da sogno.

Notte da incubo, invece, per il PSG che non sembra affatto essere in forma, con la sosta Mondiale che non ha fatto per nulla bene alla squadra di Galtier. La sconfitta ha generato dei malumori nella tifoseria parigini che ha attaccato alcuni dei giocatori, tra cui Donnarumma che è risultato essere il più criticato.

Donnarumma sbaglia ed i tifosi non perdonano: le critiche sono feroci

La sconfitta contro il Lens non è per niente andata giù ai tifosi del Paris Saint-Germain che hanno espresso tutto il loro disappunto via social. Nel mirino dei tifosi parigini è finito ancora una volta Gianluigi Donnarumma, già bersagliato in passato per i suoi errori, con l’ex portiere del Milan che ha praticamente regalato l’1-0 al Lens uscendo malissimo su un pallone crossato dalla sinistra, smanacciando ancora peggio e dando a Frankowski l’opportunità di segnare in maniera agile

Dopo la partita, i tifosi lo hanno subito sommerso di critiche, accusandolo di far subire alla squadra gol stupidi, mentre altri hanno chiesto a Galtier di dare fiducia a Keylor Navas, panchinando il portiere della nazionale italiana. Non un momento facile per Donnarumma che è stato attaccato anche dalla stampa, con il giornalista Pierre Ménès che via social lo ha definito un portiere “che non para mai niente” e scrivendo che non dovrebbe essere titolare in Champions League contro il Bayern Monaco.