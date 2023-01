Inter-Napoli, polemica sull’arbitro: Spalletti reagisce così

Domani è il grande giorno: Inter-Napoli sarà il big match dopo la sosta per il Mondiale, ma è polemica sull’arbitro.

La sfida di San Siro sarà fondamentale per la seconda parte di stagione. La designazione arbitrale, però, fa discutere.

Domani si riparte dopo la sosta per il Mondiale. I riflettori saranno puntati tutti sul big match di San Siro fra Inter e Napoli: la formazione di Inzaghi spera di riaprire il campionato e di dare il via ad una rimonta, mentre gli azzurri vogliono consolidare il primato ottenendo quella che sarebbe la dodicesima vittoria consecutiva in Serie A.

La distanza fra le due squadre è di ben 11 punti, ma il campionato è ancora molto lungo e le inseguitrici vogliono ridurre le distanze dai campani. Gli uomini di Spalletti, che quest’anno a Milano ha già battuto il Milan, hanno intenzione di riprendere esattamente come avevano lasciato il 2022: un successo lancerebbe un chiaro messaggio alle concorrenti.

Nel frattempo, si sono già accese le polemiche ancor prima del ritorno in campo: il tema è la designazione arbitrale di Sozza. Luciano Spalletti ha voluto esprimere la propria opinione al riguardo.

Inter-Napoli, polemiche sull’arbitro: Spalletti risponde così

Inter-Napoli è un match che regala sempre mille emozioni. Lo scontro di San Siro della passata stagione è stato spettacolare con la vittoria nerazzurra per 3-2 ed un finale di gara al cardiopalma. Anche domani ci si aspetta una gara molto intensa considerando la posta in palio.

Come anticipato, però, la scelta di assegnare il fischietto al signor Simone Sozza della sezione di Seregno (provincia di Milano) ha fatto molto discutere. Per lui non è un inedito: ha già diretto sia l’Inter (contro la Roma nella passata stagione) che il Milan (con la Fiorentina prima della sosta), ma ogni volta si polemizza per questa decisione.

Di questo ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa, ma l’allenatore ha voluto evitare ogni polemica rispondendo ad una domanda sul tema: “Dobbiamo comportarci in modo corretto tutti e pensare meglio tutti. È un modo di ragionare che va eliminato”.

Simone Sozza è uno degli arbitri emergenti più interessanti del panorama calcistico italiano e, per questo motivo, il designatore Gianluca Rocchi lo ha scelto per una sfida così importante senza tenere in conto la sezione di provenienza. Domani avrà gli occhi puntati addosso: per lui sarà un esame di maturità.

Inzaghi in coro: anche il nerazzurro come Spalletti

Anche Simone Inzaghi ha parlato della designazione arbitrale in conferenza stampa. L’allenatore nerazzurro ha dato una risposta molto simile a quella di Spalletti.

Queste le sue dichiarazioni su Sozza: “Il calcio dovrà sempre migliorare, sarà un giorno fantastico quando noi allenatori e addetti ai lavori non guarderemo più l’arbitro che andrà a dirigere la nostra partita”.