Napoli, il portiere può lasciare già a gennaio: vicino l’accordo con un club italiano

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo e anche in fase di uscita si prospetta una finestra ricca di sorprese e di cambiamenti per la squadra di Spalletti

Il mercato è appena iniziato, ma la realtà è che ormai ne sentiamo parlare già da tantissimo tempo, essendo uno degli argomenti più gettonati dagli appassionati e non, soprattutto quando le trattative riguardano i grandi campioni..

È il caso di CR7 che dopo un lungo inverno travagliato con il Manchester United ha deciso di lasciare il club che lo ha lanciato tra i grandi prelevandolo dallo Sporting Lisbona, ma non per l’ennesimo top club, tra lo stupore dei tifosi

L’approdo in Arabia del portoghese mette praticamente la parola fine alla sua carriera, chiusa con un mondiale abbastanza deludente che ha visto trionfare l’eterno rivale Messi. Tuttavia avrà certo di che consolarsi grazie al ricco contratto firmato, il quale gli garantisce quasi un miliardo di euro per pochi anni da calciatore per ricoprire un ruolo da “ambasciatore”.

Anche in casa Napoli si pensa al mercato, anzi qualcosa si è già mosso in entrata e pare che a breve qualcosa possa succedere anche in uscita, dove il protagonista assoluto pare sia proprio l’estremo difensore italiano tanto cercato in patria.

Tra le insidie della sosta e gli intrighi del mercato passa il sogno azzurro

La ripresa si fa sempre più imminente e la squadra di Luciano Spalletti ha lavorato sodo per farsi trovare pronta attraverso una serie di test in patria e in Turchia che inizialmente hanno dimostrato un organico pronto a riprendere da dove aveva lasciato per poi perdersi però durante le ultime amichevoli con Villarreal e Lille.

L’importante non erano i risultati ma ritrovare la condizione fisica dopo la lunga sosta a causa del mondiale, cosa ampiamente riuscita al Napoli che ha potuto contare su un’ottima rotazione voluta dal tecnico.

Il mercato ha già portato un volto nuovo a Castel Volturno, si tratta di Bartosz Bereszyński che arriva dalla Samp in una trattativa che ha visto coinvolto anche un giovane della primavera partenopea.

Non è un rinforzo che aumenta la qualità della rosa, ma che da certamente più alternative e profondità per poter riuscire a sopperire ai tanti impegni dovuti non solo al campionato ma anche alla ripresa della Champions League e della Coppa Italia. Nel frattempo si lavora anche per sfoltire gli esuberi, con la società che ha deciso di ascoltare proposte anche per uno dei portieri in rosa.

Napoli, l’addio del portiere a un passo: vicino l’accordo con un club italiano

Dopo le varie discussioni sul futuro di Alex Meret il portiere italiano ha deciso di rimboccarsi le maniche e guadagnarsi a suon di parate il posto in quella che ad oggi è la miglior squadra della Serie A.

Ecco perché De Laurentiis e Spalletti hanno deciso di puntare su di lui, acconsentendo all’addio di Salvatore Sirigu, finito nel mirino del Cagliari per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Claudio Ranieri.

A lanciare la notizia è stato il quotidiano sportivo Tuttosport, il quale parla dell’interesse dei sardi sul portiere che però è richiesto anche dalla Reggina di Jeremy Menez. Quale destinazione sceglierà l’attuale portiere azzurro? L’unica cosa che pare certa sembra essere l’addio, ma fino alle firme niente può essere dato per certo.