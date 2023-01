Giuntoli svela tutto: ecco a che punto è la trattativa

Cristiano Giuntoli, dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter, ha fornito degli aggiornamenti sullo stato di una trattativa.

Dopo la lunghissima sosta per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, la Serie A è finalmente tornata. Tuttavia, per il Napoli non è iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno. I partenopei, infatti, sono caduti per la prima volta in campionato.

Gli azzurri hanno perso lo scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 1-0, gol decisivo realizzato da Dzeko. Nonostante quello che dice il tabellino, la gara non è stata così tanto equilibrata. La ‘Beneamata’, infatti, viste le tante occasioni per passare in vantaggio, ha meritato il successo, mentre il Napoli si è svegliato soltanto nei minuti finali della partita.

La squadra guidata da Luciano Spalletti ha avuto di fatto la più grande occasione della partita al 90’, ovvero con il tiro di Giacomo Raspadori parato da Onana. Gli azzurri hanno dato la sensazione, quasi la certezza, d’essere ancora una squadra imballata per i carichi di lavoro accumulati nel corso del mese dicembre. Tuttavia, oltre alle questioni di campo, gennaio è anche il mese della sessione invernale di calciomercato. Proprio su questo fronte, ci sono delle dichiarazioni molto importanti.

Giuntoli sulla trattativa per Bereszynski: “Stiamo parlando con la Sampdoria, ma per ora non c’è nulla”

Cristiano Giuntoli, al termine della partita di San Siro, ha dato degli aggiornamenti a ‘DAZN’ sullo stato della trattativa che porterebbe Bartosz Bereszynski sotto l’ombra del Vesuvio: “Stiamo parlando con la dirigenza della Sampdoria, ma per ora non c’è nulla o niente di definito. Cosa posso dire su Ounahi o altri possibili rinforzi? Molto sinceramente, crediamo di aver fatto un’ottimo inizio di stagione e crediamo di stare a posto così. Non guariamo gli altri, ma pensiamo a fare il nostro meglio ogni giorno”.

Le dichiarazioni del direttore sportivo, di fatto, hanno confermato una trattativa che, però, secondo le ultime indiscrezioni sembra essere ormai chiusa. Per lo scambio di prestiti con la Sampdoria tra Bereszynski, per l’appunto, e Zanoli si attende solo il rinnovo del contratto di quest’ultimo. Il giovane terzino, infatti, andrà a Genova solo dopo che avrà rinnovato con il team partenopeo. Tuttavia, dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter, tra i tifosi azzurri serpeggia un po’ di preoccupazione.

Il Napoli adesso ha cinque punti di vantaggio sul Milan

Il ko di San Siro ha di fatto avvicinato tutte le avversarie del Napoli per la corsa al titolo. Il Milan di Pioli, battendo la Salernitana all’Arechi, ha infatti adesso cinque punti di distacco. La Juventus di Allegri, che ha sconfitto la Cremonese solo nei minuti finali, dista adesso sette punti. L’Inter, invece, è quarta in classifica ad otto punti dalla vetta. I sostenitori azzurri attendono adesso il match contro la Sampdoria per capire se la sconfitta contro la ‘Beneamata’ sia solo un episodio o meno.