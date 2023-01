Calciomercato, doppio colpo del Bayern Monaco: Inter beffata

Si muove anche il Bayern Monaco sul mercato e lo fa in maniera decisa. I tedeschi con un incredibile sprint hanno messo a segno due colpi importanti beffando l’Inter.

La società, adesso, dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono in corsa su tre fronti e per questo il tecnico chiede calciatori in grado di affrontare al meglio gli impegni.

Il mercato è già in fermento: arrivano i primi colpi

Le big italiane sono ancora ferme, con il solo Milan ad aver ufficializzato il primo colpo del 2023. Si tratta del portiere Devis Vasquez, classe ’98 colombiano prelevato dal Club Guaranì per poco meno di mezzo milione. Anche nel resto d’Europa le società mettono a segno i primi, importanti, colpi. In Premier League i grandi club non si sono ancora del tutto scatenati ma sia Liverpool che Chelsea hanno già messo a segno colpi da novanta. In Reds è arrivato, infatti, Cody Gakpo. L’attaccante è stato protagonista in Qatar con la sua Olanda e le sue prestazioni, ma soprattutto i suoi gol, hanno spinto il Liverpool a prelevarlo dal PSV Eindhoven per più di 40 milioni.

Il Chelsea, invece, ha rinforzato la difesa con l’acquisto di Benoit Badiashile, centrale difensivo classe 2001 strappato al Monaco per poco meno di 40 milioni. Il francese in passato era stato accostato alla Juventus che aveva, però, preferito affondare su Gleison Bremer. Da menzionare anche l’arrivo in prestito al Wolverhampton di Matheus Cunha dall’Atletico Madrid.

Bayern rapace: doppio colpo che beffa l’Inter

Anche le grandi Spagna, come quelle italiane, sono ancora in attesa delle giuste occasioni mentre lo stesso non si può dire dei tedeschi del Bayern Monaco. I bavaresi, dopo aver portato questa estate all’Allianz Arena calciatori del calibro di Mané, De Ligt e Mazraoui sta per chiudere un doppio colpo in questa finestra di mercato. Come riportato da ANSA, i campioni di Germania starebbero stringendo per il portiere elvetico Yann Sommer, in forza al Borussia Monchengladbach.

L’estremo difensore del Gladbach era stato molto vicino all’Inter che lo voleva per raccogliere l’eredità di Handanovic. Il Bayern si è fiondato su di lui a seguito dell’infortunio subito in vacanza da Manuel Neuer, vittima di un incidente sugli scii. Insieme a Sommer i bavaresi hanno chiuso anche per l’olandese Daley Blind, svincolatosi di recente dall’Ajax ed ufficializzato dai tedeschi molto velocemente. Anche l’ingaggio dell’ex Manchester United andrà a colmare una lacuna creatasi a seguito di un infortunio: quello di Lucas Hernandez che ha subito la rottura del legamento crociato nel match d’esordio di Qatar 2022 e che ha chiuso anzitempo la sua stagione.