Napoli, l’annuncio di De Laurentiis che fa felice i tifosi

In casa Napoli, dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter di Simone Inzaghi, è arrivato un annuncio molto importante di De Laurentiis.

Il Napoli non ha iniziato nel migliore dei modi il proprio 2023. I partenopei, infatti, sono usciti sconfitti dal big match di mercoledì scorso contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, oltre al risultato rimediato contro la ‘Beneamata’, quello che sta facendo preoccupare i tifosi partenopei è la prestazione degli uomini guidati da Luciano Spalletti.

Il team campano, di fatto, contro l’Inter ha meritato di perdere, considerando che il primo tiro in porta, ovvero quello di Giacomo Raspadori respinto da Onana con la spalla, è arrivato nei minuti finali della gara. Lo stesso Luciano Spalletti non ha nascosto il suo disappunto della squadra per come è stata giocata la partita contro l’Inter.

Il tecnico toscano ha infatti rilasciato queste dichiarazioni nel post gara: “Non abbiamo fatto circolare la palla con la solita qualità”. Per il Napoli, tuttavia, è già tempo di pensare alla prossima gara, visto che domani giocherà contro la Sampdoria di Stankovic. Proprio dal club ligure è arrivato il nuovo acquisto del club azzurro.

Napoli, il colpo è ufficiale: Bartosz Bereszynski è un nuovo giocatore partenopeo

Dopo le visite mediche di rito svolte questa mattina a Castel Volturno da Bartosz Bereszynski, è arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis che ha ufficializzato il il trasferimento ufficiale in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro del giocatore polacco.

Con l’arrivo sotto l’ombra del Vesuvio di Bereszynski, Alessandro Zanoli farà il viaggio inverso. Il giovane terzino, dopo aver rinnovato il proprio contratto con il Napoli, andrà a giocare in prestito con la Sampdoria fino al termine di questa stagione. Dal club ligure, oltre al calciatore polacco, tornerà Nikita Contini. In attesa che arrivi anche il comunicato sul ritorno dell’estremo difensore, Luciano Spalletti ha presentato la gara di domani.

Napoli, Luciano Spalletti sulla Sampdoria: “Non troveremo una gara facile, hanno ritrovato l’euforia”

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nella classica conferenza stampa pre-gara: “Contro la Sampdoria ci saranno tre-quattro cambi rispetto alla gara contro l’Inter. Non troveremo una gara facile, considerando che loro hanno fatto una bella prestazione contro il Sassuolo, ritrovando euforia, mentre noi veniamo da una partita disputata sotto al nostro solito livello”.