“Ho visto imprecisione”: duro commento sul Napoli da ‘ambienti rossoneri’

Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato alla vittoria dopo il primo stop stagionale in campionato ma, nonostante i tre punti, c’è una voce fuori dal coro che non ha apprezzato la prestazione degli azzurri.

Un ex calciatore, infatti, ha parlato e criticato senza mezzi termini la prova del Napoli.

Le parole rischiano scatenare l’ira dei tifosi, da sempre al fianco della squadra e del tecnico.

Il Napoli vince a Marassi e riprende la sua corsa

Nella splendida cornice dello Stadio Ferraris di Genova, che ha ricordato con estrema commozione i due idoli della curva Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, Sampdoria e Napoli si sono sfidate. I blucerchiati volevano dar seguito al successo ottenuto sul campo del Sassuolo, mentre gli uomini di Spalletti, dopo il primo ko stagionale in Serie A, volevano tornare a conquistare i tre punti ed allontanare la Juventus in vista dello scontro diretto. La partita ha regalato un primo tempo molto intenso nel quale dopo poco meno di cinque minuti il Napoli ha avuto l’occasione di passare in vantaggio. A seguito di un pestone, dubbio, di Murru su Anguissa il direttore di gara Abisso ha concesso, grazie all’ausilio del VAR, il tiro dal dischetto agli azzurri. Dagli undici metri, però, Politano si è fatto ipnotizzare da Audero attirando le ire di Spalletti che aveva chiesto un tiratore diverso per il penalty.

Dopo qualche brivido il Napoli trova comunque in vantaggio e lo fa con il solito Victor Osimhen, sempre più decisivo per le sorti partenopee. Il rosso diretto a Rincon, inoltre, ha complicato i piani di Stankovic e dopo quest’episodio la sua squadra è uscita praticamente dalla partita. Partita chiusa a dieci minuti dal termine da un altro calcio di rigore per fallo di mano di Vieira. Questa volta dal dischetto si è presentato il macedone Elmas che ha spiazzato Audero e sigillato i tre punti per i suoi.

Il Napoli non convince tutti: ex calciatore critico nei confronti della squadra

Nello scontro di Marassi il Napoli ha raggiunto quello che era l’obiettivo minimo: vincere e allontanare le rivali. Nonostante il clean sheet e i pochissimi pericoli corsi nei novanta minuti, però, c’è chi non è convinto della prova fornita dagli uomini di Spalletti. Si tratta di Alessandro Costacurta che durante Sky Calcio Club non ha risparmiato critiche ai partenopei.

Ecco le parole dell’ex difensore del Milan: “Ho visto troppa imprecisione da parte degli uomini chiave del Napoli, come Di Lorenzo. Fino a quando c’è stata la parità numerica non c’è stato questo dominio della squadra di Spalletti, poi è chiaro il Napoli fa sempre la partita“.

Sempre su Sky Calcio Club, inoltre, Costacurta ha rincarato la dose parlando del primo rigore concesso da Abisso. L’ex rossonero non concorda sulla decisione di assegnare la massima punizione in favore degli azzurri e, come da lui stesso affermato, non riesce a spiegarsi il perché il VAR abbia richiamato il direttore di gara all’On Field Review.