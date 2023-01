“Napoli ancora favorito?”: parla Tardelli sulla corsa scudetto

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato del match tra Napoli e Juventus, individuando il pericolo per gli azzurri.

Messa in cassaforte la diciassettesima giornata di Serie A, gli occhi di tutti sono già sul big match della diciottesima giornata che vedrà di fronte il Napoli e la Juventus che si affronteranno nella bollente cornice del Maradona.

Per gli azzurri si tratterà della prima gara ufficiale del 2023 nel loro stadio ed i tifosi sono pronti a sospingerli verso la vittoria contro gli odiati rivali bianconeri. Il Napoli ha sette punti di vantaggio sulla Juventus, seconda in classifica assieme al Milan ed ha l’opportunità di rispedirla a -10, demolendo le speranze scudetto dei bianconeri. Di questo big match e non solo ne ha parlato Marco Tardelli che ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti alla Gazzetta dello Sport.

Tardelli candida il Napoli: “E’ favorito per lo scudetto”

La sconfitta contro l’Inter, unita a quelle in amichevole contro Lille e Villarreal, avevano fatto suonare qualche campanello d’allarme in casa Napoli, ma contro la Sampdoria gli azzurri sono tornati a convincere, seppur non mostrando ancora una grande condizione fisica. I partenopei hanno vinto 2-0 in quel di Marassi, riallungando nuovamente sul Milan, fermato in casa dalla Roma, e sull’Inter che ha pareggio a Monza, mentre hanno tenuto la Juventus a -7 dopo la vittoria di quest’ultima contro l’Udinese. La squadra di Spalletti può ancora migliorare a livello di gioco, ma grazie a questo successo può lavorare più tranquilla in vista del big match contro i bianconeri.

Con due giornate di anticipo, inoltre, il Napoli si è laureato campione d’inverno e spesso, chi ha vinto questo simbolico titolo vince poi anche il campionato. Gli azzurri, come ha dimostrato la prima parte della stagione, sono i chiari favoriti per la vittoria del titolo e di questo ne è convinto anche Marco Tardelli che alla Gazzetta dello Sport li ha candidati alla vittoria finale: “Napoli ancora favorito? Per forza: a 44 punti come potrebbe non esserlo?“, ha affermato l’ex giocatore, sottolineando come contro la Sampdoria abbia visto bene la squadra di Spalletti.

Tardelli ha però aggiunto come è difficile dire che una squadra abbia già lo scudetto in tasca a gennaio ed ha assicurato come il match di venerdì prossimo contro la Juventus sia uno snodo molto importante, indicando il vero pericolo per gli azzurri.

Tardelli avverte il Napoli: ecco il rischio che possono correre gli azzurri

Il Napoli ha un margine importante sulle inseguitrici ed è il chiaro favorito per la vittoria finale, ma per Marco Tardelli niente è ancora sicuro. L’ex difensore e centrocampista ha affermato come nella corsa ci sia anche la Juventus, prossima avversaria degli azzurri, che con 8 vittorie consecutive e con una difesa di ferro, si sta dimostrando in grande recupero e verrà a Napoli per riaprire i giochi.

Per Tardelli, infatti, una vittoria della Juventus potrebbe essere determinante poiché darebbe maggiore convinzione ai bianconeri e metterebbe pressione al Napoli a livello psicologico che li vedrebbe solo a -4. Una vittoria degli azzurri, invece, sarebbe quasi la fine per le ambizioni della Juventus, con il Napoli che dunque deve assolutamente evitare di correre il rischio di rimettere in gioco in bianconeri.