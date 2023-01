Cristian Totti, il figlio di Francesco ritrova l’amore | Gli scatti social FOTO

Ci sono delle immagini che riguardano il giovanissimo Cristian Totti che hanno portato molti utenti a lasciare dei commenti.

Cristian Totti, a dispetto delle vicende di cronaca rosa che riguardano i suoi genitori, sembra stia riuscendo a portare avanti la sua vita con grande serenità. E questo è un bene, perché vuol dire che il giovane è dotato del carattere giusto per affrontare e per superare le avversità della vita.

Da molto tempo lui ha scelto di intraprendere il percorso tracciato da suo papà, Francesco Totti. E chissà che pure Cristian Totti non riesca ad affrontare il Napoli con la fascia da capitato della Roma, come suo padre ha fatto per tante stagioni.

Francesco Totti è stato un grande avversario della squadra azzurra dagli anni Novanta fino alla stagione del ritiro, datato maggio 2017. Un cognome come questo è molto ingombrante, molto pesante e rende pressoché impossibile evitare degli scomodi paragoni.

Però il 17enne Cristian Totti pare davvero essere riuscito a non pensarci, e stupisce in positivo che caratterialmente si stia dimostrando del tutto identico al suo illustre genitore. Oltre al calcio poi c’è tanto altro da vivere con spensieratezza e felicità.

Cristian Totti, chi è la sua fidanzata

I primi amori sono tra queste cose, e Cristian, che è diventato pure un bel ragazzo, da diverso tempo fa coppia fissa con una sua coetanea. Lei è Melissa Monti e sta provando a farsi strada nel mondo dello show business.

Per diversi giorni i due ragazzi sono stati costretti a restare lontani l’uno dall’altra e viceversa. E questo perché Cristian ha seguito suo padre e la sua compagna, Noemi Bocchi, in un viaggio negli Stati Uniti.

Il gruppetto ha compiuto una bella vacanza in USA per le festività di Natale. I vip sono soliti concedersi una o due settimane in giro per il mondo e Totti e Noemi Bocchi non hanno fatto eccezione. Il rapporto della donna con i figli dell’ex capitano della Roma sembra sia molto buono.

Ed in particolare con Cristian, la Bocchi è riuscita a legare in particolar modo. In occasione del compleanno del giovane, avvenuto qualche mese fa e che lo ha visto compiere 17 anni, la Bocchi ha regalato al ragazzo, che gioca nelle giovanili della Roma, un bel cagnolino.

Ora lui e Melissa si sono ricongiunti e hanno ripreso la loro serena vita da trascorrere insieme e da dedicare anche a quelli che sono i rispettivi impegni. Tra i quali figura anche lo studio, che è una componente fondamentale di ogni giovane.