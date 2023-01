Napoli, l’annuncio dell’agente fa esultare Luciano Spalletti

Per Luciano Spalletti, dopo la vittoria del suo Napoli contro la Sampdoria, è arrivato un importante annuncio di un agente.

Dopo la sconfitta nel big match contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto la gara di domenica scorsa contro la Sampdoria. I partenopei, infatti, hanno battuto gli uomini di Dejan Stankovic con il risultato di 0-2, grazie al gol segnato da Victor Osimhen ed al penalty realizzato da Elmas.

Con questa vittoria, il Napoli ha dato una bella risposta alle critiche nate dopo il ko di San Siro contro i nerazzurri. Per il team campano c’è adesso in programma una partita che potrebbe dire moltissimo sul prosieguo della stagione. Venerdì prossimo, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, visti i sette punti di distacco in classifica, hanno quindi la possibilità di avvicinarsi al Napoli ancora di più. Gli azzurri, invece, non hanno la minima intenzione di perdere un secondo scontro diretto in soli nove giorni. In attesa della gara contro la Juventus di Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti può esaltare per l’annuncio dell’agente di un suo calciatore.

Napoli, l’agente di Elmas fa felice Spalletti: “ Eljif è l’uomo in più, sa dove vuole arrivare”

George Gardi, agente di Elmas, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del portale ‘tuttomercatoweb.com’: “Cosa posso dire sul bellissimo momento che sta trascorrendo Eljif? L’anno scorso è stato l’uomo in più per il Napoli in Europa League, mentre quest’anno lo sta facendo in campionato”.

Il procuratore del calciatore macedone ha poi concluso il suo intervento: “Dal mio punto di vista, le sue prestazioni di quest’anno sono solo una conferma. Eljif è un ragazzo con grande personalità, sa dove vuole arrivare”. Elmas, non solo per il rigore realizzato, è stato di fatto tra i migliori in campo tra le fila del Napoli contro la Sampdoria di Dejan Stankovic sia dal punto di vista offensivo che difensivo.

Elmas può dare una mano al Napoli in questo periodo di leggera flessione di Kvaratskshelia

Elmas, di fatto, potrebbe essere una risorsa in più per il Napoli di Spalletti, soprattutto in questo periodo in cui Kvaratskhelia sembra essere ancora indietro di condizione. Anche con la Sampdoria, infatti, il calciatore georgiano ha mostrato una corsa decisamente meno fluida rispetto alla prima parte di stagione, dove è stato l’autentico boom sia del campionato che della Champions League.