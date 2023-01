Calciomercato Juventus, ‘regalo’ per Allegri: i tifosi già sognano, vero top player

L’ultimo periodo decisamente positivo per la Juventus di Massimiliano Allegri ha rilanciato le speranze di titolo. Per alimentarle ancor di più la dirigenza vuole mettere a segno un colpo da novanta da regalare al tecnico.

Nel mirino della Vecchia Signora sarebbe finito uno dei protagonisti degli ultimi mondiali giocati in Qatar.

La trattativa si preannuncia complicata ma i bianconeri potrebbero avere dalla loro la carta giusta.

Settimana cruciale per la Juventus: a Napoli ci si gioca quasi tutto

Dopo la vittoria sull’Udinese, maturata al termine della partita grazie al gol di Danilo splendidamente servito dal rientrante Federico Chiesa e che bissa quella ottenuta sul campo della Cremonese con gol su punizione di Milik allo scadere, la Juventus si affaccia allo scontro diretto contro il Napoli con fiducia. I bianconeri, infatti, vengono da un filotto di otto vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni Scudetto della Vecchia Signora. L’arma in più per Massimiliano Allegri è stata senza dubbio la compattezza difensiva dei suoi. La Juventus, infatti, non subisce gol dalla nona giornata di Serie A quando, l’otto ottobre, perse a San Siro contro il Milan 2-0. Da quel momento in poi la squadra bianconera ha cambiato marcia a partire dal derby della Mole vinto 1-0 con gol di Vlahovic.

Alla Juventus, inoltre, mancano ancora alcuni calciatori importanti nelle dinamiche del gioco: Paul Pogba e Dusan Vlahovic su tutti, ma anche il miglior Angel Di Maria. Per questo, soprattutto in caso di risultato positivo a Napoli, la possibilità di portare a termine la rimonta potrebbero diventare più che concrete.

La Juventus prova il grande colpo: contatti con la stella del mondiale

Gennaio, dunque, sarà un mese cruciale non solo per gli impegni sul campo della squadra di Allegri ma anche in ottica calciomercato. La società, nonostante le difficoltà legate all’inchiesta plusvalenze, vorrebbe regalare al proprio tecnico alcuni rinforzi per provare l’assalto a Serie A ed Europa League. In questo periodo in ottica Juve sono circolati diversi nomi, soprattutto nella zona centrale del campo. L’ultimo nome finito in questa speciale lista, come riportato da Marca, sarebbe quello di Rodrigo De Paul, centrocampista laureatosi campione del mondo con l’Argentina.

De Paul, che in Serie A ha vestito la maglia dell’Udinese con ottimi risultati, non sta trovando il giusto spazio all’Atletico Madrid e anche lui sarebbe finito dentro l’uragano che si starebbe abbattendo sui Colchoneros. L’Atleti ha aperto ad una sua cessione ma chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni. De Paul si è riscattato con l’Albiceleste disputando quasi tutti i minuti del mondiale della Selección. Il prezzo fissato, però, è troppo alto per la Juventus che si trova le mani legate fino al 18 gennaio, giorno dell’assemblea dei soci che sancirà parte del futuro bianconero. Il calciatore vorrebbe cambiare aria ma un suo arrivo sarebbe fattibile solo in prestito, magari inserendo un diritto o obbligo di riscatto a cifre, però, decisamente più basse di quelle circolate fino ad ora.