Calciomercato Napoli: colpo grosso di Giuntoli, ma sul calciatore c’è anche un top club

Cristiano Giuntoli sta studiando il colpo grosso per il calciomercato del Napoli: sul calciatore però c’è anche un altro top club europeo.

Il ds degli azzurri continua a cercare profili per rinforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti, l’ultimo nome è quello di un super talento: su di lui però c’è già la concorrenza di un top club d’Europa.

Il Napoli si prepara per la sfida decisiva contro la Juventus seconda in classifica e lo fa sul’onda dell’entusiasmo dell’importante vittoria di Genova contro la Samp. Per la squadra allenata da mister Spalletti quella contro bianconeri, oltre che a essere una sfida dal valore storico entusiasmante, è anche un’occasione per chiudere definitivamente ogni dubbio sorto dopo la sconfitta contro l’Inter e riconfermarsi squadra più forte con distacco del campionato.

La vittoria dello scudetto è un sognomai nascosto dalle parti della stadio Maradona e l’occasione che si sta venendo a creare in questa stagione non solo è ghiotta, ma quasi irripetibile per il club campano. Proprio per questo motivo per il mister toscano ed i suoi calciatori sarà fondamentale non sbagliare di una virgola, mantenendo alta l’asticella del gioco e senza mai specchiarsi troppo nella propria bellezza.

A dover restare vigili ed attenti non sono però solo i protagonisti del campo, ma anche chi gira attorno a loro, in particolar modo la società, chiamata a non toccare eccessivamente i complessi meccanismi e le dinamiche che via via si sono andate a creare. Nonostante questo però il mercato resta giustamente un argomento topico in questo gennaio, Giuntoli e De Laurentiis vogliono infatti monitorare possibili affari che possano aiutare la rosa a crescere, il tutto mantenendo la linea scelta questa estate.

Napoli, si cercano rinforzi ma senza frenesia

La scelta fatta da De Laurentiis nella scorsa estate è chiara: monti ingaggi basso e acquisto di giovani talenti da far crescere con pazienza e cura. La crisi economica che sta attraversando il calcio italiano ha favorito ovviamente questa scelta, ma a giudicare dai risultati che il campo sta offrendo in questo avvio di stagione i rimpianti per il popolo napoletano sono decisamente pochi, anzi forse proprio nessuno.

Anche in questo gennaio, come testimonaito dall’affare Bereszynski, l’obbiettico del Napoli è quello di acquisire giocatori funzionali a basso costo, senza rischiare di sporcare qualche equilibrio ed al contempo accontentando mister Spalletti. Giuntoli resta inoltre vigile su profili giovani che possono rappresentare presente e futuro dei campani, tra tutti il nome più chiacchierato resta quello del marocchino Ounahi.

Il centrocampsita classe 200 è attualmente in forza all’Angers in Francia, ma il suo Mondiale strastosferico e le richieste basse del club transalpino fanno pensare ad un traferimento entro breve. La valutazione di circa 15 miliioni di cui si sta parlando nelle ultime ore lo renderebbe un vero e proprio affare, ma la concorrenza di altre squadre come gli inglesi del Leeds potrebbero complicare l’affare.

Ounahi non è però l’unico giovane ad aver impressionato Giuntoli, il ds sta infatti ragionando ad un altro calciatore giovanissimi il cui nome è finito sulla bocca di tutti dopo il Mondiale in Qatar, su di lui però c’è già lìinteresse di una big del calcio europeo: ecco di chi si tratta.

Napoli, si pensa al colpo in prospettiva: ecco chi è il giovane seguito

Quello di Ounahi è solo uno dei tanti nomi che il Mondiale in Qatar ha portato in auge, tra questi sono tantissimi i giovani che hanno già attratto l’interesse di molte big d’Europa tra cui il già citato Napoli. Gli azzurri continuano ad osservare con interesse i talenti che hanno fatto parte della spedizione storica del Marocco ed oltre al già citato centrocampista dell’Angers pensano anche a Bilal El Kannouss: su di lui c’è la concorrenza di una top di Premier League.

Trequartista classe 2004, il giocatore attualmente in forza al Genk non ha avuto in realtà molto spazio durante il Mondiale, ma la sua convocazione è stata legata anche alla volontà della federcalcio marocchina di farlo esordire in gare ufficiali per evitare che il numero 23 in foto scegliesse il Belgio, Nazione di cui detiene il passaporto e per cui ha giocato a livello giovanile. Calciatore molto tecnico, El Khannouss vanta già 20 presenze e 2 assist con la prima squadra del già citato Genk ed anche per questo ha attirato le attezioni del Manchester City di Pep Guardiola. Al momento non c’è ancora una trattativa concreta per lui, ma nelle prossime settimane Giuntoli potrebbe iniziare ad intavolare le prime trattative per anticipare la concorrenza.