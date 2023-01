Chanel Totti inquadra la sua stanza: quel dettaglio (molto) particolare non sfugge

Che cosa ha pubblicato di così eclatante Chanel Totti sui suoi profili personali social. La cosa sta facendo discutere.

Chanel Totti, ormai già da tempo, è riuscita a diventare famosa alla stregua delle più celebri influencer. Sono tantissimi i follower che la secondogenita figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi può vantare, sia su Instagram che su TikTok.

Per il momento Chanel Totti si limita a pubblicare contenuti molto leggeri, che vedono protagonista lei il più delle volte, dove appare da sola. Oppure ci sono altre persone, come gli amici. In tutti questi casi lei riesce sempre a fare proseliti.

Di critiche, anche gratuite il più delle volte, e spesso senza senso, non ne mancano. Ma si sa, piacere a tutti non riesce neanche al Papa. E comunque questa cosa del dovere fare fronte anche a situazioni negative innescate da questo o quell’hater che ha la tendenza di commentare con fin troppa leggerezza ha comunque i suoi aspetti positivi.

Perché il biasimo di sconosciuti leoni da tastiera è servito a suo modo a forgiare in Chanel Totti un carattere forte. Sono già diverse le volte in cui lei ha risposto a tono agli “odiatori social”. Con educazione ed al tempo stesso con decisione.

Chanel Totti, lo scatto che spiazza tutti su Instagram

Proprio sui social la bellissima Chanel ha pubblicato una storia in cui ha proposto qualcosa di diverso dal solito. Una variazione sul tema che però dice molto su quello che era lo stato mentale della figlia di Totti e della Blasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chanel Totti (@chanel_tottiufficiale)

Come detto più volte, una ragazza dell’età di Chanel dovrebbe pensare a vivere al massimo del divertimento ogni suo giorno. Il tutto senza mai tralasciare gli impegni e gli obblighi come ad esempio lo studio. Ed anche l’atteggiamento e l’uso dei social, specialmente per una come lei che porta un cognome così ingombrante e che suscita una curiosità da parte di tutti, deve avvenire all’insegna della responsabilità.

Il mood di Chanel, ai fan piace

Qui proprio si nota il dettaglio che ha suscitato interesse e curiosità nella fanbase della ragazza.

Con le dovute eccezioni però. Ed infatti ecco che la bella Chanel un po’ scherza ed un po’ fa capire ai propri interlocutori di avere probabilmente bisogno di staccare la spina e di lasciarsi qualcosa (o magari qualcuno) alle spalle.

Quella scritta al neon che la figlia di Totti e di Ilary Blasi è veramente esemplificativa ed eloquente come poche altre cose al mondo. Ma gli utenti apprezzano e c’è chi la esorta a non mollare e chi è molto divertito da questa forma di sarcasmo.