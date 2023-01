Alvaro Morata il dramma | Piangono tutti nel vedere l’immagine

Il dramma di Alvaro Morata: nessuno riesce a trattenere le lacrime nel vedere quest’immagine. Ecco cos’è successo.

La famiglia Morata si è allargata con la nascita di Bella, prima figlia femmina di Alvaro Morata e Alice Campello.

Dopo Leonardo, Edoardo e Alessandro è arrivata, dunque, Bella, quartogenita della famiglia.

Alvaro Morata torna a sorridere: lo spavento per Alice è passato

Una particolare vicenda ha recentemente scosso il mondo dell’ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata. Il 9 gennaio 2023, infatti, la moglie Alice Campello stava per dare alla vita il quarto figlio della coppia quando i dottori hanno riscontrato delle complicazioni. La gioia per la nascitura, la prima figlia femmina in casa Morata, ha lasciato ben presto il posto alla paura poiché si temeva sia per le condizioni della bambina che per quelle di Alice. La moglie di Alvaro, a causa delle complicazioni, è finita in terapia intensiva suscitando ancor più spavento nel calciatore dell’Atletico Madrid.

Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi per la famiglia Morata con Alvaro che ha potuto abbracciare sia la piccola Bella che la moglie Alice. Dopo il grande spavento, inoltre, l’ex bianconero è tornato in capo più motivato che mai. Se ne sono accorti i calciatori del Levante, colpiti da Morata con un gol negli ottavi di finale di Coppa del Re che hanno visto trionfare i Colchoneros 0-2. Morata si è poi ripetuto tre giorni dopo nel match del Wanda Metropolitano contro il Real Valladolid, contribuendo con un gol al 3-0 finale dell’Atleti.

Il gesto di Morata emoziona i social: anche la moglie entusiasta

Lo spirito messo in campo di recente da Morata testimonia come la testa sia parte fondamentale nel rendimento di un calciatore. Il duro momento familiare ha messo alla prova il canterano del Real Madrid che ha più volte dimostrato l’attaccamento verso la moglie e i figli. Questo episodio, risoltosi poi con un lieto fine, ha lasciato un segno nella vita di Morata e il calciatore ha deciso di trarne insegnamento.

Come mostrato dal profilo Instagram di Alice Campello, Alvaro Morata ha deciso di imprimere per sempre sulla sua pelle una data dalle emozioni contrastanti. Il 9 gennaio, infatti, verrà ricordato da Alvaro sia per la nascita della figlia che per il grande spavento occorso ad Alice. L’attaccante ha voluto rafforzare il concetto di questa data accompagnando il tatuaggio con la scritta “lezione di vita“. Lo scatto, condiviso dalla Campello, ha commosso i social e ha dimostrato ancora una volta il grande attaccamento di Alvaro e Alice.