Gattuso, notizia sconvolgente: le sue parole pesano come un macigno

Una notizia shock quella che riguarda il tecnico, Gennaro Gattuso. Le sue parole sono clamorose, ecco cosa è appena spuntato fuori.

I risultati dei Murcielagos, infatti, non sono del tutto soddisfacenti con la dirigenza che si aspettava un posizionamento di classifica ben differente a due gare dal giro di boa.

Anziché concorrere per l’Europa il Valencia di Gattuso naviga poco al di sopra delle zone pericolose. Sono solo 3 i punti di vantaggio dei Murcielagos sul terzultimo posto in Liga, attualmente occupato dal Real Valladolid di Ronaldo O’Fenomeno. Ringhio adesso deve esser bravo ad invertire la rotta prima che la dirigenza perda la pazienza.

2023 iniziato malissimo: solo la Coppa del Re salva Gattuso

La stagione di Gattuso al Valencia non sta andando come l’ex centrocampista del Milan si augurava al momento della firma. Sulla panchina degli spagnoli i risultati non sono del tutto soddisfacenti e dal suo insediamento sono arrivate 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte in Liga. Il rientro dalla sosta, inoltre, è iniziato in maniera molto negativa per i Murcielagos con 2 sconfitte e un pareggio in campionato. In generale nelle ultime 10 giornate la squadra di Gattuso ha trovato solo per due volte la vittoria.

I rapporti con la dirigenza sono molto distesi ma la sempre più preoccupante posizione di classifica potrebbe portare ad una conclusione anticipata. Gattuso, inoltre, non è l’unica vecchia conoscenza della Serie A. Tra le fila dei Murcielgaos, infatti, sono presenti anche Samu Castillejo, Justin Kluivert e Edinson Cavani.

Parole forti di Gattuso: tifosi preoccupati

A puntare il dito sull’operato di Gattuso non sono solo i tifosi. Il tecnico italiano, infatti, è stato attaccato dalla stampa spagnola che ha definito la sua squadra “fragile, disordinata e fallimentare“. Non parole al miele ma i risultati, fino ad ora, danno ragione alla stampa.

Il tecnico ex Napoli è intervenuto in merito e ha deciso di non nascondersi. Ecco le sue parole: “Il primo responsabile di tutto sono io. Devo riflettere e in questo momento non è corretto parlare di rosa o di giocatori, devo lavorare e assumermi la responsabilità. Non è un problema di personalità oppure di gioco… le due cose vanno insieme. Mi preoccupa la fragilità che abbiamo perché basta poco e ci segnano un gol anche iniziamo bene. E se non vinci una partita come quella contro l’Almería da allenatore devi solo preoccuparti e pensare a come uscire da questa situazione“.

Preoccupazione, dunque, per Gennaro Gattuso che cerca di trovare il modo per uscire da questa difficile situazione. La palla, adesso, passa alla società che deciderà se concedere a Rino il tempo di cui ha bisogno.