Inter, in bilico il futuro dell’attaccante: a fine stagione potrebbe essere addio

Il futuro dell’attaccante dell’Inter rischia di essere in bilico: a fine stagione potrebbe essere addio a sorpresa.

L’estate potrebbe portare via ad Inzaghi uno dei suoi pezzi pregiati dell’attacco, il futuro resta infatti sorprendente in bilico come riportato da Calciomercato.it: ecco per quale ragione potrebbe arrivare l’inatteso addio.

Il girone d’andata di Serie A, tra i tantissimi temi di discussione che ha aperto, ha mostrato un’Inter decisamente altalenante. L’inizio del 2023 nerazzurro è una buona rappresentazione di quella che è stata la stagione della squadra di Inzaghi fino a qui: risultati importanti misti a clamorosi scivoloni. Per il club è dunque già tempo di pensare al futuro, pur senza trascurare il presente.

Inter, si guarda al domani: fondamentale la seconda metà di stagione

L’Inter, dopo la vittoria dello scudetto con in panchina Antonio Conte, si sarebbe aspettata delle stagioni e dei risultati ben diversi da quelli che sono maturati fino a qui. La squadra oggi allenata da Simone Inzaghi ha sofferto e non poco le pesanti rinunce tecniche fatte dalla società per rendere sotenibile rosa, ma nonostante il buon lavoro fatto dai vari nuovi arrivi, i risultati continuano a non bastare.

In estate, dopo lo scudetto perso all’ultimo contro il Milan, Marotta ed Ausilio hanno provato a regalare al proprio allenatore dei rinforzi di peso, in particolar modo il ritorno attesissimo dalla piazza di Romelu Lukaku, l’uomo copertina del titolo vinto nella stagione 2020/2021 dai meneghini. A distanza di mesi dalla trattativa però restano dei dubbi sul futuro del belga.

I tanti infortuni patiti dall’attaccante arrivato in prestito dal Chelsea e di conseguenza e il bassissimo impatto avuto sulla squadra impongono alla dirigenza vai ragionamenti. In questo momento Lukaku non sembra imprescindibile per il gioco di Inzaghi e dunque il rinnovo del suo prestito a fine rimane tutto da confermare, come spiegato pochi giorni fa dal Corriere della Sera. Il belga non è però l’unico attaccante che potrebbe non essere irrinunciabile: resta da osservare la situazione di Lautaro Martinez.

Futuro Lautaro: le richieste dell’inter restano chiare

In questa stagione fatta di alti e bassi l’unica certezza per l’Inter è parsa Lautaro Martinez. Il Toro, che in questa stagione si è anche laureato Campione del Mondo con l’Argentina, sembra aver fatto passi avanti in termini di leadership ed il suo rinnovo a oltre 6 milioni firmato nel 2021 sembrano una garanzia per i tifosi: ad insinuare dubbi c’è però Calciomercato.it, che sul futuro dell’argentino ha parlato chiaro.

Anche nella prossima estate, così come nella scorsa ed in quella precedente, il club del presidente Zhang dovrà valutare la cessione di un big per costruire un tesoretto con cui poi agire sul mercato, il noto sito che si occupa di mercato ha quindi elencato una serie di possibili partenze: tra queste anche Lautaro Martinez.

La volontà dell’Inter, oltre che dell’attaccante, è quella di proseguire assieme in questa avventura, ma in caso di offerte da almeno 100 milioni il presidente nerazzurro potrebbe prendere in considerazione una cessione. Al momento si tratta comunque di teorie e tutto sarà come sempre legato all’andamento del calciomercato estivo.