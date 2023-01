Roma, colpo di scena Zaniolo: tutti senza parole

Importante novità che riguarda da vicino Niccolò Zaniolo: un colpo di scena totalmente inaspettato. Ecco di cosa si tratta…

Il cambio di idea, repentino ma deciso, ha lasciato spiazzato anche lo stesso calciatore che adesso si guarderà intorno in cerca di una nuova sistemazione appetibile.

L’affare è stato definito in pochissimo tempo nonostante il destino del calciatore sembrasse dover prendere una direzione del tutto diversa. Il blitz della dirigenza ha bruciato la concorrenza e approfittato delle piccole crepe createsi nella precedente trattativa. Lo scenario, adesso, porta di nuovo in corsa anche i club di Serie A, rimasti in disparte fino ad ora.

Blitz di Paratici: colpo definito in poco tempo

Nonostante il momento difficile che sta vivendo, il Tottenham di Antonio Conte è in piena corsa per un posto Champions. La lotta per i primi quattro posti in Premier League è sempre più serrata e gli Spurs vogliono bissare la qualificazione ottenuta con l’ex Inter la scorsa stagione. Antonio Conte chiede al suo direttore sportivo, Fabio Paratici, i rinforzi giusti per centrare uno dei primi quattro posti, distante attualmente tre punti.

Paratici ha subito accontentato il suo tecnico con un blitz da vero e proprio rapace. L’ex ds bianconero, infatti, si è insinuato nella trattativa tra Everton e Danjuma e alla prima crepa è riuscito a colpire. La trattativa tra i Toffees e il Villarreal era fatta e finita ma il recente esonero di Frank Lampard ha cambiato le carte in tavola. La dirigenza dell’Everton ha preso tempo, nonostante Danjuma avesse già effettuato le visite mediche e girato il materiale media per la presentazione. Paratici ne ha, dunque, approfittato convincendo l’olandese e strappando un prestito al club spagnolo.

Conte fa un favore alle big di Serie A: aperta la corsa al talento

Con l’arrivo di Danjuma, con ogni probabilità, il Tottenham di Antonio Conte non opererà ulteriori rinforzi in questa finestra di mercato. Questa notizia può essere accolta in modo molto positivo dalle big italiane. Gli Spurs, infatti, erano in testa nella corsa per il talento di Nicolò Zaniolo.

L’acquisto di Danjuma, però, cambia le carte in tavola ed estromette il Tottenham. L’assenza di pretendenti dall’estero potrebbe costringere la Roma ad abbassare le pretese per il cartellino di Zaniolo e aprire scenari che vedrebbero l’ex Inter verso una big italiana, con il Milan davanti a tutte. Altrimenti, come detto da Mourinho, potrebbe portare i giallorossi a ricucire lo strappo e proseguire la stagione con Zaniolo in rosa e, magari, più decisivo.