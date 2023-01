Calciomercato Napoli, nuovo obiettivo per Giuntoli: è già sulle sue tracce

Giuntoli non si ferma ed ha pronto il nuovo obiettivo per il calciomercato del Napoli: il ds azzurro è già sulle tracce del calciatore.

Il direttore sportivo degli azzurri, dopo aver chiuso lo scambio Gollini-Sirigu, sta già ragionando al futuro del calciomercato del Napoli, l’obiettivo è chiaro, Giuntoli è già sulle sue tracce: ecco di chi si tratta.

I 12 punti di vantaggio sulla seconda con cui il Napoli ha chiuso il girone d’andata in Serie A sono un bottino decisamente consistente e meritato. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti stanno dominando in lungo e in largo in campionato, tanto da poter ragionare con calma in questa sessione di mercato, per Giuntoli il compito è quindi semplice: colpi mirati ed uno sguardo al futuro.

Napoli: un mercato da vivere con serenità

Quando nell’ultima estate la dirigenza del Napoli aveva scelto di cedere molti dei leader dello spogliatoio sostituendoli con giovani decisamente meno noti, pensare che quella azzurra sarebbe risultata essere la rosa non solo più forte, perchè questo dice la classifica, ma anche più profonda sembrava impossibile. La realtà dei fatti è stata ben diversa e ora per Giuntoli il mercato si basa principalmente sul futuro.

A proposito di quello che sarà il domani della squadra campana, per il ds azzurro il compito è, come già detto sopra, quello di verificare eventuali situazioni da andare a risolvere. Un potenziale “problema” potrebbe essere rappresentato da Alex Meret: sul portiere c’è infatti l’interesse di una big di Premier League.

Dopo un’annata difficile come quella passata, l’ex Spal e Udinese è decisamente cresciuto per personalità e rendimento diventando uno dei “segreti” del Napoli di Spalletti. Anche per questo motivo su di lui c’è l’interesse del Tottenham, che, come riportato da Repubblica, ne monitora il contratto in scadenza nel 2024 (con opzione per il 2025). In caso di separazione, al momento difficile, Giuntoli ha già pensato all’ipotetico sostituto.

Meret: in caso di addio Giuntoli ha già pronto il sostituto

L’idea nella testa di Alex Meret, sempre stando al noto quotidiano, resta comunque quella di rinnovare il contratto fino al 2028 così da legare l’estremo difensore al club campano ancora a lungo. Nonostante questo però, Giuntoli non vuole di certo farsi cogliere di sorpresa e sta già valutando l’ipotetico sostituto, il nome potrebbe essere quello di Guglielmo Vicario.

L’attuale portiere dell’Empoli ha già dimostrato molto nella passata stagione ed in questa si sta confermando. Già la scorsa estate si era parlato di un possibile trasferimento alla Fiorentina per lui, poi in realtà mai concretizzatosi, e nella prossima sessione di mercato su di lui potrebbero esserci diverse squadre interessate. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com il Napoli potrebbe dunque essere interessato a lui, ma almeno per il momento Meret resta saldo al suo posto di numero 1 degli azzurri.