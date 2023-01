Milan, “E’ uno spogliatoio…”: momento drammatico

Il Milan, dopo la finale di Supercoppa persa con l’Inter, è crollato anche a Roma con la Lazio: il momento è durissimo.

I rossoneri sono reduci da cinque partite senza vittorie: si tratta di una fase molto delicata. Un ospite di TVPlay ha espresso un giudizio netto su quello che sta succedendo.

Il Milan sta vivendo un momento decisamente complicato. La squadra di Pioli, dopo la vittoria con la Salernitana, ha pareggiato con la Roma (vinceva 2-0) e con il Lecce, mentre ha perso con il Torino in Coppa Italia, con l’Inter in Supercoppa e con la Lazio in Serie A. Si tratta di una striscia negativa che ha allontanato i rossoneri dalla vetta del campionato e che agita i tifosi. Il noto giornalista Fabrizio Biasin, parlando ai microfoni di TVPlay, ha espresso la propria opinione su quello che sta succedendo.

Biasin senza dubbi: ecco cosa manca al Milan

È un momento molto delicato per il Milan. I tifosi si aspettavano una reazione dopo la pesante sconfitta nel derby in Supercoppa, ma i rossoneri sono caduti sotto ai colpi della Lazio che, con un netto 4-0, ha lasciato ferite molto profonde. La prossima partita contro il Sassuolo diventerà dunque di vitale importanza per la formazione di Stefano Pioli, che ora vede la vetta da -12: una distanza decisamente ampia e difficile da colmare.

Oltre al campionato, però, il Milan dovrà anche pensare alla Champions League: tra il 14 febbraio e l’8 marzo, infatti, ci sarà la doppia sfida con il Tottenham di Antonio Conte per gli ottavi di finale. Per questo motivo, l’ambiente rossonero spera di mettersi alle spalle le difficoltà il prima possibile. Secondo Biasin, però, non sarà facile: nella sua analisi a TVPlay è partito proprio dalla sconfitta con la Lazio.

Il giornalista ha analizzato così il match contro i biancocelesti: “Il Milan ha dato la sensazione di non avere le contromosse. Non abbiamo mai visto una squadra di Pioli fare così tanta fatica, ricordo partite dei rossoneri con mezza rosa fuori disputare delle grandissime partite”. Secondo Biasin, ciò che manca in questo momento è lo spirito di squadra messo in mostra durante la passata stagione.

Inoltre, ha evidenziato come, in questa fase, la squadra non riesca a reagire una volta subito un gol: “Al primo affondo subito si sfalda e non è capace di ricompattarsi. Secondo me non è uno spogliatoio spaccato, ma depresso. Gli screzi negli spogliatoi quando non si vince ci sono sempre ed è normale”.

Manca un giocatore in particolare: ecco di chi si tratta

Secondo Biasin, dunque, il Milan ha perso lo spirito che ha trascinato la squadra durante la passata stagione e si ritrova con uno spogliatoio giù di morale a causa dei recenti risultati. Secondo il giornalista, però, manca anche un giocatore in particolare: “Pioli, che non ha mai alzato la voce in sede di mercato, due anni fa disse di tenergli Calhanoglu. In quella posizione di campo quel calciatore è fondamentale per il suo tipo di calcio. Il Milan vince lo scudetto perché Kessie e Krunic sopperiscono quell’assenza. Quest’anno quel ruolo è scoperto”.

Secondo il giornalista, dunque, Pioli starebbe patendo l’assenza di un giocatore capace di giocare dietro la punta e che possa garantire sostanza in mezzo al campo. Questo ruolo, dopo l’addio di Calhanoglu, è stato ricoperto da Kessie e Krunic nella passata stagione (ma anche da Diaz): la partenza dell’ivoriano, dunque, potrebbe essere stata molto penalizzante.