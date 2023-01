Napoli, ecco la notizia ufficiale che fa saltare di gioia Spalletti

By

Per il Napoli di Luciano Spalletti, proprio in queste ultime ore, è arrivata una notizia ufficiale importantissima.

Dopo la sconfitta della settimana scorsa in Coppa Italia ai calci di rigore contro la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli ha fornito subito una risposta molto importante a chi l’ha criticato per l’eliminazione dalla coppa nazionale. Nell’ultimo turno di campionato, il team partenopeo ha infatti sconfitto allo Stadio Arechi per 0-2 la Salernitana di Davide Nicola.

Il Napoli ha mostrato grandissima pazienza contro la Salernitana. La squadra di Davide Nicola, infatti, ha giocato tutta la linea della palla per cercare di concedere spazi ai partenopei che, però, hanno sbloccato la gara nei secondi finali della prima frazione di gara con Giovanni Di Lorenzo. Una volta andato il vantaggio, di fatto, per gli azzurri è stato tutto più facile, anche perché hanno raddoppiato all’alba del secondo tempo con il tap-in di Victor Osimhen sul palo colpito da Elmas.

La squadra di Luciano Spalletti, oltre ai tre punti rimediati contro la Salernitana in maniera netta, ha allungato ancora di più in classifica. Gli azzurri, grazie anche alle sconfitte del due milanesi contro Empoli e Lazio, hanno infatti adesso la bellezza di dodici lunghezze sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli. Oltre a questo super vantaggio sulle sue dirette inseguitrici, per il team partenopeo bisogna registrare un’altra notizia ufficiale molto importante.

Napoli, Kvaratskhelia ha svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo

Come annunciato dalla stessa società azzurra, tramite il suo quotidiano report da Castel Volturno, Khvicha Kvaratskhelia ha svolto finalmente un’intera sessione di allenamento con i propri compagni. Il georgiano, infatti, aveva saltato la gara di Coppa Italia contro il team grigiorosso e quella di campionato contro la Salernitana per colpa di un’influenza.

Dopo la mancata convocazione per il derby contro la squadra di Davide Nicola, Kvaratskhelia aveva di fatto svolto solo parte della sessione con i suoi compagni, considerando che ha compiuto anche del lavoro personalizzato. Questa notizia ufficiale è sicuramente una manna dal cielo per Luciano Spalletti. Il georgiano, infatti, sarà fondamentale per scardinare la difesa di José Mourinho, la quale è tra le migliori del nostra Serie A. Oltre alla presenza delll’attaccante esterno, l’allenamento di Castel Volturno è stato contraddistinto anche da un’altra novità.

Primo allenamento in azzurro per Gollini

Con gli azzurri, infatti, si è allenato per la prima volta Pierluigi Gollini. L’ex Tottenham è arrivato dopo uno scambio di prestiti con la Fiorentina tra lui e Salvatore Sirigu. Quest’ultimo lascia la piazza partenopea per giocarsi il posto da titolare nella squadra guidata da Vincenzo Italiano con Pietro Terracciano.