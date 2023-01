Napoli, Giuntoli stupisce tutti: ecco la sorpresa per Spalletti

Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli sta pensando ad un colpo di mercato a sorpresa: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Gli azzurri potrebbero accogliere presto un nuovo rinforzo: il direttore sportivo è al lavoro per un’importante trattativa.

Il Napoli è al comando in Serie A grazie al +12 sul Milan e al +13 sull’Inter: il margine al giro di boa è decisamente rassicurante. La formazione di Spalletti ha chiuso il girone d’andata con 50 punti raccolti, una statistica impressionante che certifica la forza degli azzurri. Da mercato, nel frattempo, sono arrivati due rinforzi come Bereszynski e Gollini, ma potrebbe non essere finita qui: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per un altro innesto.

Napoli, Giuntoli vuole il terzo colpo: contatti in corso

Il Napoli, in un mercato italiano decisamente statico, è stato uno dei club che si è mosso maggiormente. I due colpi in entrata, che rinforzano le alternative a disposizione di Spalletti, sono state a basso impatto economico: Bereszysnki è arrivato tramite scambio di prestiti con la Sampdoria (c’è l’opzione per il riscatto), mentre Gollini è stato preso in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta.

Il primo rappresenta un rincalzo di esperienza per Di Lorenzo, mentre il secondo sarà un’alternativa nel caso in cui Meret dovesse essere indisponibile. Il mercato del Napoli pareva chiuso dopo questi due nuovi arrivi, ma così non sarebbe. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Giuntoli avrebbe l’intenzione di agire anche sull’attacco: nel mirino c’è Brekalo.

L’esterno offensivo del Wolfsburg è in scadenza di contratto, ma gli azzurri starebbero seriamente prendendo in considerazione l’idea di tentare immediatamente l’affondo. Sulle sue tracce ci sono anche Dinamo Zagabria ed Udinese, ma il Napoli sarebbe la meta preferita dal giocatore. Ad inizio mercato si è parlato anche di un interesse del Monza per lui, ma questa pista non sembrerebbe più percorribile.

Data la situazione contrattuale di Brekalo, la trattativa con il Wolfsburg non sarebbe complicata. Inoltre, il giocatore quest’anno è sceso in campo con il contagocce: sono solo tre le presenze da titolare.

Brekalo, la prima esperienza in Serie A è stata positiva

Brekalo ha già avuto un’esperienza in Serie A. La passata stagione, infatti, l’ha passata al Torino in prestito, ma è stato lui stesso a chiedere di non essere riscattato: è dunque tornato al Wolfsburg con la speranza di ottenere un trasferimento in un top club, ma alla fine è rimasto in Germania. Con i granata ha ottenuto buoni numeri: 33 presenze, 7 reti e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia.

Con qualche mese di ritardo, dunque, il croato potrebbe essere accontentato: il Napoli lo vuole subito, la trattativa entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Ad ogni modo, Udinese e Dinamo Zagabria osservano la situazione con forte interesse.