Il mercato invernale in Premier League è una cosa seria e le cifre che circolano sono assolutamente incredibili: ecco l’ultima mossa della Big.

I club inglesi non hanno limiti di sorta e anzi quanso possono affondare il coltello lo fanno senza particolari problemi di natura finanziaria. È fin troppo grande la differenza tra la Premier League e, ad esempio, la nostra Serie A.

E così ti ritrovi a vivere un mercato di gennaio dove le principali società non si fanno problemi a tirare fuori 100 milioni per Mykhaylo Mudryk o 57 per Cody Gakpo. Numeri da capogiro che fanno capire la distanza abissale che separa la Premier dagli altri campionati europei.

Premier League: il mercato folle delle big

Ciò che sorprende tuttavia è il paragone tra campionati come Bundesliga e Serie A e la Premier League. In Italia o in Germania il mercato di gennaio è solitamente il momento adatto in cui le società spingono o per pianificare il futuro o per puntellare la rosa con qualche prestito o acquisto poco oneroso. Non a caso viene definito mercato di riparazione.

In Inghilterra invece il mercato invernale è una cosa molto seria e lo si considera alla pari di quello estivo, dove di solito vengono messi a segno i colpi migliori. E così assistiamo a un Chelsea che spende circa 350 milioni di euro per assicurarsi Joao Felix (in prestito) Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Andrey Santos e David Datro Fofana; oppure a un Leeds, di sicuro non una squadra da vertice, che spende 50 milioni di euro per tesserare Georginio Rutter e Maximilian Wober.

Mentre non si comporta in maniera diversa la capolista Arsenal che in queste ore sta riflettendo su un giocatore molto talentuoso in mano al Brighton di De Zerbi.

Arsenal su Caicedo: pronti 75 milioni

La compagine di Mikel Arteta sta compiendo un percorso molto simile al Napoli. Sin dalla prima giornata occupa la prima piazza della Premier e in quasi tutti gli incontri, compresi quelli contro le big, dimostra di avere qualcosa in più rispetto alle altre. Merito del tecnico di San Sebastiàn che ha saputo trasmettere ai suoi ragazzi una idea di gioco che ha in mente da anni.

Ebbene, i Gunners non stanno a guardare i cugini del Chelsea. Anche loro vogliono fare la voce grossa e dopo aver acquistato Kiwior dallo Spezia ora cercano un nuovo interprete a centrocampo: stando a quanto riporta il Daily Telegraph stiamo parlando del centrocampista ecuadoriano Moises Caicedo del Brighton. La cifra di questa potenziale operazione invernale è folle: 75 milioni di euro!