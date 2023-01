“Mio grande amore”: Chanel Totti spiazza tutti così, lo scatto tenerissimo

Uno scatto pubblicato da Chanel Totti fa sognare i fan, che grande prova di profondo amore per il suo amato da parte della ragazza.

Chanel Totti è la grande protagonista dei social. Anche con scatti non studiati appositamente per acchiappare quante più interazioni possibili, come molti altro influencer e vip sono soliti fare sulle piattaforme che in tanti di noi frequentano.

A Chanel Totti non sembra interessare la notorietà, nonostante da sempre conviva con essa. Quando si è qualcuno che cresce in una famiglia composta da celebrità non potrebbe essere altrimenti, e lei non fa eccezione.

Proprio Chanel Totti di recente ha ammesso che non è così semplice portare quel cognome lì, che al solo sentirlo suscita ammirazione e devozione nella maggior parte di Roma. Nella Roma giallorossa, ovviamente, che negli ultimi anni ha fatto spesso da terra di conquista per l’azzurro del Napoli. La figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi sa bene che tutto l’interesse suscitato dai genitori finisce con il riversarsi anche su di lei. Ed una dimostrazione, l’ennesima, è arrivata da uno scatto che lei ha pubblicato sui propri profili social.

Chanel Totti, lo scatto per il suo amore

Si tratta di un qualcosa di assolutamente normale per molti ragazzi dell’età di Chanel. La quindicenne romana ha condiviso una fotografia piena, pienissima di sentimento.

Quella adolescenziale è l’età dei primi amori, che anche se il più delle volte finiscono, si tende anche a non dimenticare una volta che si diventa adulti. Ma in questo caso le cose vanno molto diversamente. Perché magari ci si aspetterebbe di vedere una dedica per il suo fidanzato – ammesso che ce ne sia uno – o comunque un suo scatto insieme con la persona che lei ritiene speciale. Qualcuno di speciale in effetti c’è…

…ma non è una persona, bensì un animale. Si tratta di Alfio, il gatto di razza Sphynx, che si caratterizza per l’assenza del pelo e per l’aspetto peculiare, del tutto diverso da altre specie feline.

Gli animali a volte sono migliori delle persone

Già altre volte Chanel ha dedicato dei post e dei messaggi al suo animaletto domestico, senza il quale non potrebbe mai stare.

Un gesto davvero molto tenero e profondo, che fa da buon esempio a tutti, sia suoi coetanei che adulti.

L’affetto per gli animali, tanto per quelli domestici che non, dovrebbe rappresentare la normalità in un mondo che invece tende a mostrare la sua crudeltà anche e soprattutto attraverso il maltrattamento di questi esseri indifesi.

Per fortuna ci sono tante altre persone come Chanel che fanno di tutto per fare stare bene i loro animaletti, a costo anche di dover compiere dei sacrifici.