Inter, Skriniar: quello che è successo lascia tutti senza parole

La situazione attorno al futuro dello slovacco ogni giorno si arricchisce di nuovi particolari. Quale sarà la sua prossima squadra?

Nella serata horror di lunedì l‘Inter ha probabilmente detto addio al sogno scudetto perdendo in casa 1-0 contro l’Empoli. Baldanzi ha rotto un meccanismo che Inzaghi aveva oliato alla perfezine soprattutto durante la finale di Supercoppa, vinta, contro i cugini del Milan.

Ora, digerita la pesantissima sconfitta che fa segnare -13 dal primo posto occupato dal Napoli, la società pensa al mercato e alla situazione del suo difensore più importante: Milan Skriniar. Ci sono ancora molti dubbi che aleggiano sul suo futuro.

Inter-Skriniar: la situazione

Tutti si sarebbero aspettati un addio veloce dopo la debacle contro l’Empoli, e invece Skriniar è ancora immerso nei suoi pensieri per capire cosa fare. In effetti non ha molta scelta: o rimanere fino a giugno all’Inter, che gli ha tra l’altro consegnato la fascia di capitano in segno di riconoscimento, oppure deve per forza di cose cercare un nuovo club.

Missione non impossibile ma nemmeno così scontata. C’è da convincere l’Inter che, come ha rivelato recentemente il procuratore di Skriniar, Roberto Sistici, ha la “colpa” di non avergli voluto rinnovare il contratto mettendolo sul mercato la scorsa estate. Poi le due parti hanno deciso di andare avanti fino a questo punto, al mercato di gennaio che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del centrale.

Inter, rifiutata l’offerta del PSG

Non è un mistero che il Paris Saint Germain voglia il centrale slovacco, la scorsa estate era stato vicinissimo a convincerlo. Non se ne fece nulla e Skriniar è rimasto a Milano leggermente controvoglia. Ma vista la sua professionalità, assolutamente mai messa in discussione, ha onorato al meglio la fascia capitano.

Stando a quanto riporta Sport Mediaset, il club di Parigi avrebbe offerto all’Inter 10 milioni di euro per strappare Skriniar dalle mani di Inzaghi. Dalle parti di Milano tuttavia fanno sapere che questa è una cifra troppo bassa: occorrerebbero non meno di 20 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere lo slovacco. Al contempo se non ne dovessero arrivare altre – riporta la Gazzetta dello Sport -, i nerazurri potrebbero accettare l’offerta parigina, ma poi si aprirebbe un ulteriore scenario: con chi sostituire Skriniar? Alcuni nomi sul taccuino di Marotta ci sono già (Milenkovic della Fiorentina o Schuurs del Torino), ma si trattano di semplici sondaggi di mercato.