Juventus, tifosi disperati: lo scenario è raggelante

Scenario abbastanza preoccupante in casa Juventus dopo le ultime vicende che hanno coinvolto la società: cresce la disperazione tra i tifosi.

Crollare dal secondo al decimo posto nel giro di una serata è stata una mazzata psicologica pesante per la Juventus che ora sta provando a rimettersi in piedi e a compattarsi per venire fuori da questo momento complicato.

I bianconeri, dopo il 3-3 con l’Atalanta, stanno cercando di non ascoltare il caos di voci provenienti dall’esterno e si stanno preparando per la sfida di domenica pomeriggio contro il Monza, dove i 3 punti sono più che obbligatori. In vista della sfida contro i brianzoli, Allegri può sorridere visto che recupererà una delle pedine più importanti della rosa.

Juventus, l’infermeria si svuota: rientra un titolarissimo

La prima parte della stagione della Juventus è stata segnata da tanti infortuni che hanno minato il rendimento della squadra. I bianconeri hanno spesso arrancato per mancanza di soluzioni in campionato, mentre in Champions League le cose sono andate anche peggio con l’eliminazione nella fase a gironi e la retrocessione in Europa League. Le cose, però, sembrano destinate a migliorare in questa seconda parte di stagione, con l’infermeria che si sta pian piano svuotando e Massimiiano Allegri ha iniziato a recuperare pedine importanti. E a pochi giorni dalla sfida contro il Monza, il tecnico toscano avrà a disposizione uno dei titolarissimi della rosa.

Contro i brianzoli si rivedrà finalmente Leonardo Bonucci che si è allenato in gruppo, con il capitano bianconero che ha recuperato dall’infiammazione al tendine dell’adduttore subita prima della sosta per il Mondiale. Con ogni probabilità, Bonucci partirà dalla panchina per non correre rischi, ma per Allegri si tratta di un recupero molto importante considerato che il difensore ha un grosso peso all’interno dello spogliatoio.

Oltre a Bonucci, è molto vicino il rientro di un altro giocatore la cui assenza è pesata come un macigno per la Juventus in questa prima parte di stagione, ovvero Paul Pogba. Il centrocampista francese è finalmente tornato in gruppo ed i tifosi non vedono l’ora di vederlo scendere in campo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, Pogba potrebbe non restare a Torino molto a lungo e c’è uno scenario che preoccupa i tifosi.

Futuro incerto per Pogba: l’addio non è impossibile

Doveva essere il colpo di mercato più importante della sessione estiva della Juventus dopo Angel Di Maria ed invece Paul Pogba è diventato uno dei grandi assenti della rosa bianconera. L’infortunio al menisco ha tenuto il francese fuori per tutta la prima parte della stagione ed ora avrà solo 5 mesi per aiutare la squadra a raggiungere la Champions League. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, Pogba potrebbe già salutare la Juventus a fine stagione nel caso in cui si verifichi uno scenario in particolare.

Qualora i bianconeri non dovessero ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, infatti, Pogba potrebbe decidere di lasciare la squadra. Sul francese c’è da tempo l’interesse del Paris Saint-Germain che sarebbe pronto a scippare ai bianconeri il centrocampista e a rinforzare ancora di più il proprio centrocampo. Uno scenario raggelante che i tifosi bianconeri sperano non si verifichi anche nel caso in cui la Juventus non si qualifichi per la massima competizione europea.