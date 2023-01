Chanel Totti, nel video si vede chiaramente: ‘beccata’ in discoteca con…

Chanel Totti continua a far parlare di se ed in un video si vede chiaramente con chi si trovava in discoteca: le immagini non lasciano dubbi.

L’ultimo weekend è stato abbastanza movimentato nel vero senso della parola per Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma e campione del mondo Francesco Totti e della nota showgirl e conduttrice televisiva Ilary Blasi.

La quindicenne, nonostante sia giovanissima, sta facendo parlare molto di se in questi giorni e ciò era inevitabile considerato che via social è già molto famosa. Il suo account Instagram conta ben 200mila followers, mentre su Tik Tok il suo account è vicino a quota 400 mila followers. Chanel ha stuzzicato la curiosità di molti per la semplicità con cui racconta come è l’essere figlia di una coppia così famosa e di recente è arrivata pure una dedica nei confronti della madre.

Dolce dedica di Chanel alla madre Ilary: il post emoziona

Essere figli di una coppia molto famosa non deve essere semplice e per Chanel Totti, figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi, una delle coppie più amate della tv, deve essere stato ancora più complicato. Complicato anche perché, vista l’età, ha dovuto anche affrontare la separazione dei suoi genitori arrivata la scorsa estate e che ha scatenato una serie infinita di notizie ed anche illazioni. Tuttavia, Chanel è riuscita a cavarsela e molte volte ha dimostrato di non sentire su di sé il peso dell’essere figlia di una coppia così importante. Ha sempre dichiarato di non voler diventare famosa e via social, dove è seguitissima, lo dimostra.

Chanel ha sempre raccontato con semplicità la propria vita che quasi non sembra essere quella di una figlia di una coppia ‘vip’ e di recente ha emozionato con un messaggio su Instagram pubblicato nella giornata di mercoledì. La quindicenne è molto legata a sua madre e lo ha dimostrato con una storia che ritrae lei da piccola che viene tenuta in braccio da Ilary mentre sorridono alla fotocamera, con Chanel che poi ha scritto: “Prima di tutto”. La ragazza ha fatto capire dunque come sua madre sia la priorità numero uno della sua vita, con quest’ultima che ha poi ripostato la foto sul suo account.

Nonostante il post emozionante, tuttavia, pare proprio che nella vita di Chanel Totti presto possa esserci un’altra priorità. La ragazza, infatti, è stata immortalata in un video pubblicato dalla pagina Tik Tok Supergossip dove la si vede in una discoteca assieme ad alcuni amici, ma pare che tra questi ci sia qualcuno che per Chanel potrebbe essere molto di più.

Chanel come Cristian Totti: il video non lascia dubbi

Weekend di divertimento sfrenato per Chanel Totti, con la quindicenne che si è goduta una serata con gli amici in una discoteca di Roma. In un video pubblicato dalla pagina Supergossip su Tik Tok, infatti, si vede la figlia di Totti ed Ilary Blasi ballare e divertirsi con un drink in mano, ma l’attenzione di tutti è andata sulla seconda parte del video.

Nella seconda parte, infatti, si vede Chanel che va a sedersi, con un ragazzo che poi le si avvicina, l’abbraccia alle spalle e la bacia in testa, tenendole la mano. Il video è subito diventato virale e la domanda che tutti si sono posti è se quel ragazzo possa essere più di un amico per Chanel. Dopo il lungo gossip sul fratello Cristian e la sua giovane fiamma Melissa, tocca ora a Chanel finire sotto i riflettori della cronaca rosa che di certo indagherà più a fondo sulla relazione tra la quindicenne ed il suo ‘amico’.