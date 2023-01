Chanel Totti canta in napoletano: la canzone di Gigi D’Alessio è un chiaro messaggio (d’amore?)

Circola un video in cui la ragazza dà il meglio di sé sulle note del noto artista. E Chanel Totti canta in napoletano con grande abilità.

Chanel Totti canta in napoletano, e lo fa manifestando grande partecipazione, sulle note di una delle più note canzoni di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano ha firmato tanti successi nel corso della sua lunga carriera ormai nel mondo della musica.

Attivo sin dagli anni Ottanta e con diverse partecipazioni anche a film di genere, Gigi D’Alessio ha realizzato anche numerosissimi album, per vendite complessive di milioni e milioni di dischi. E le sue canzoni non piacciono solo a chi capisce la lingua napoletana. Infatti ecco che Chanel Totti canta in napoletano.

In un video pubblicato sui suoi profili social la figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi si lascia andare ad una performance canora nella quale la sua bellissima presenza gioca un ruolo predominante.

E vedere Chanel Totti che canta in napoletano è una cosa che nel capoluogo campano in particolare in tanti vedono con contentezza.

Chanel Totti canta in napoletano, la cosa fa impazzire tanti tifosi azzurri

Fa piacere che anche una come lei, nata e cresciuta a Roma che è molto lontana a volte dal capire l’ambito della musica napoletana, sembri apprezzare tanto proprio questo tratto caratteristico del capoluogo campano. Ma questa non è una novità per Chanel.

Poco tempo fa infatti lei aveva affermato di parteggiare per il Napoli piuttosto che per la Juventus, se proprio dovesse fare una scelta.

Detto che la sua fede è romanista – non solo per il fatto di essere romana ma anche per ovvi motivi (con un papà come il suo, n.d.r) – e che comunque lei di calcio ne mastica molto poco, comunque le sue preferenze sono a tinte azzurre. E non bianconere.

Nel video che Chanel ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok ufficiale lei canta in playback, con la voce di Gigi D’Alessio in sottofondo. Ma dimostra di conoscere molto bene i tempi e le parole della canzone.

Canzone che è “Annarè”, e la tematica è inerente fortemente l’amore. Si parla di una ragazza che è desiderata dal suo amante.

Per un rapporto con molti tira e molla, tra tanto affetto e dei litigi. Tematiche tipiche dei giovani dell’età di Chanel. E se fosse un messaggio per qualcuno che lei reputa speciale? Come vediamo nello screenshot, la frase scelta è molto, ma molto eloquente. Che sia un messaggio d’amore?

Gli apprezzamenti sono tanti, da parte soprattutto di molti tifosi del Napoli ma non solo. Anche altri utenti, suoi ammiratori, che non sono originari né di Napoli né della Campania le fanno i complimenti per questa sua versatilità.

Ormai è conclamato come il futuro della giovane, che ha appena quindici anni e mezzo, sarà nel mondo dello spettacolo. Con l’indubbio aiuto che le potrà dare mamma Ilary Blasi, con una fanbase social ormai molto consistente e soprattutto con la sua bellezza e la personalità che lei sa trasmettere, è inevitabile che sarà così.