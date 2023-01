Costa quanto l’affitto di casa: cosa ha indossato Chanel Totti

Si parla molto su cosa ha indossato Chanel Totti, e fa discutere il prezzo. Di che si tratta? È davvero esclusivo.

Cosa ha indossato Chanel Totti di così eclatante da portare in tanti a discuterne sui social? Un recente post pubblicato dalla ragazza possiamo vederla con indosso degli accessori che, va detto, non sono proprio alla portata di tutti.

Ma non potrebbe essere altrimenti se si cresce con la passione per la moda e per gli accessori firmati. Per cui non dovrebbe stupire vedere quanto costa cosa ha indossato Chanel Totti e di cosa si tratta.

La giovanissima condivide con sua mamma Ilary Blasi la predilezione per tutto ciò che che è esclusivo nell’abbigliamento e nell’eleganza. E ne sta proprio ripercorrendo le orme, sotto certi punti di vista.

Belle lo sono entrambe, e più che madre e figlia sembrano quasi sorelle. La bellissima Chanel poi sa bene come valorizzare il suo ineccepibile aspetto fisico con vestiti ed accessori dell’ultimo grido.

Cosa ha indossato Chanel Totti, lo stupore sui social

Su Instagram e TikTok la quindicenne figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi sa sempre come fare per ricevere i meritati complimenti. Anche al netto di qualche accusa da parte di questo o di quel leone da tastiera, ma quale vip non ha un paio di detrattori?

La bella Chanel ci ha fatto il callo e sa bene come fare per non farsi spaventare. E rilancia con tanti capi ed oggetti griffati Chanel, il celebre marchio francese che ha ispirato mamma Ilary nel darle questo nome.

Ora la secondogenita di casa Totti si fa vedere con la sua perfetta lunga chioma bionda coperta da un cappellino invernale che porta la doppia C specchiata, iniziali della fondatrice del marchio, Coco Chanel.

La ragazza si è fatta ritrarre al locale romano “Jackie ‘O” con tanto di piumino in abbinamento al suo zuccotto di lana pregiata. Ed il solo cappellino sembra abbia un costo di circa 600 euro, quanto un affitto medio di casa. Davvero per pochi, se non per pochissimi.

Il modello indossato dalla figlia di Totti

Ed in passato non sono mancate foto con in bella mostra altri prodotti Chanel, tra i quali l’immancabile profumo N°5.

Con eleganza e femminilità messe in risalto anche grazie a questi prodotti che definire esclusivi sarebbe poco.

Nel giro di pochi anni siamo certi che la giovane saprà imitare sua madre Ilary nel mondo dello spettacolo, riuscendo ovviamente a conquistare le scene grazie alla personalità che già in altre occasioni ha dimostrato di avere.