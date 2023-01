Morata, Alice Campello dopo l’ospedale mostra i segni: cos’è successo?

Alice Campello, dopo lo spavento per le complicazioni dovute al parto per far nascere sua figlia Bella, ha pubblicato una foto su Instagram.

Le ultime settimane per Alvaro Morata ed Alice Campello sono state davvero molto complicate. Infatti, l’imprenditrice ed influencer veneziana, dopo il parto cesareo per mettere al mondo sua figlia Bella, che si è poi rivelato molto difficile, è stata per qualche giorno in terapia intensiva.

Dopo il parto, di fatto, sono state riscontrate delle complicazioni, ma tutto, fortunatamente, tutto è rientrato ed Alice Campello è potuta tornare a casa con sua figlia Bella. La stessa imprenditrice, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale di ‘Instagram’, ha voluto raccontare la sua esperienza, ringraziando anche tutti coloro che l’hanno aiutata: “Ho aspettato di stare un po’ meglio prima di parlare. Sono molto sensibile, ma mi sto riprendendo fisicamente. Ci tengo moltissimo a ringraziare a chi dona il sangue. E’ grazie a loro se posso fare questo video. Non mi sono mai resa conto di quanto fosse importante donare il sangue fino a quando non ho partorito. Giuro, appena che starò meglio, donerò anche io. Tantissime persone che non conosco mi hanno salvato la vita. Vi prego di farlo, è molto importante”.

Dopo questo grandissimo spavento, le condizioni di Alice Campello stanno pian piano migliorando. Sabato scorso, infatti, l’influencer si è recata anche al Wanda Metropolitano, in compagnia di sua figlia Bella, per assistere da vicino alla gara tra l’Atletico Madrid (squadra di suo marito) ed il Valladolid, dove Alvaro Morata gli ha dedicato anche un altro gol. Nonostante questi segnali di ripresa, l’imprenditrice ha ancora alcuni segni dell’accaduto di qualche giorno fa.

Alice Campello mostra i segni delle ‘lesioni da cerotto’

Alice Campello, sempre sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha pubblicato una foto con la quale ha mostrato alcune macchie apparse sulla mano e sul polso: “A qualcuno è capitato di avere allergia ai cerotti all’ospedale dove c’era la flebo? Quanto ci hanno messo ad andare via?”.

Questo problema mostrato dall’imprenditrice, come scritto anche dal ‘Corriere dello Sport’, è una conseguenza frequente che causa dolore e disagio al paziente in questione e può portare a delle lesioni all’epidermide.

Queste ‘lesioni da cerotto’, di fatto, possono capitare in tutte le strutture ospedaliere, colpendo anche ogni fascia d’età.

Il tatuaggio di Alvaro Morata per ricordare la grande paura paura provata

La cosa più importante, ovviamente, è che sia Alice Campello e sua figlia Bella stiano bene, anche se la paura è stata davvero tanta. Per ricordare questi momenti così difficili, infatti, Alvaro Morata si è tatuato sul braccio la data di nascita di sua figlia (9.1.23) con la scritta: “Lezione di vita”.