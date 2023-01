Chanel Totti, stessa carriera della mamma? Non tutti l’hanno notato | FOTO

C’è un indizio clamoroso che dice tutto su ciò che farà da grande Chanel Totti. Il dettaglio è un vero e proprio trampolino da lancio per lei.

Chanel Totti è uno dei nomi più affermati nel già costellatissimo panorama delle celebrità presenti sui social network. La ragazza può vantare mezzo milione di follower tra Instagram e TikTok, per una base di affezionatissimi fan decisamente niente male.

La giovanissima figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi ha tutto per sfondare in questo senso. Bella presenza, anzi bellissima, spigliatezza ed anche spalle sufficientemente larghe per reggere alle critiche ed agli attacchi gratuiti che non mancano mai.

Ogni buon vip che si rispetti ha i suoi detrattori “di fiducia”. E Chanel Totti ha già avuto modo di sperimentare cosa vuol dire dovere leggere delle critiche immotivate e nate dal nulla rivolte alla propria persona. Lei non si scompone più di tanto ed anzi rilancia con nuove apparizioni.

Eccola infatti impegnata con delle amiche in alcune performance di danza improvvisate in casa. Oppure da sola. Ogni volta il risultato è sempre al top, con tantissimi complimenti ricevuti. Ed ora c’è dell’altro.

Chanel Totti, da star dei social a star del piccolo schermo?

Tutto questo suo essere già abituata ad essere così esposta, la ormai conclamata abilità nel sapere gestire un cognome così importante ed ovviamente anche l’aspetto estetico sembrano preparare Chanel per un avvenire roseo nel mondo dello spettacolo.

E d’altronde lei ogni giorno ha modo di parlare con mamma Ilary Blasi, che è uno dei volti più noti della televisione in Italia. Con le dritte della conduttrice tv di Mediaset il più è fatto.

Bella come è, ed abile come abbiamo visto nell’accontentare i fans e nel tenere a bada gli haters, per la quindicenne giovane Totti la strada appare spianata.

Ed anche “l’attrezzatura” a disposizione per farsi ancora più bella è quella alla quale non tutte le donne possono avere accesso. Avete visto il suo specchio? È proprio quello che le star hanno nei loro camerini.

Perché è questo il destino di Chanel

Ci sono le luci poste sui bordi per dare la migliore illuminazione possibile in qualsiasi momento della giornata, per portare a termine le operazioni di maquillage. Insomma, proprio le stesse luci che molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno sugli specchi del proprio camerino. Non ci avevate fatto caso?

Tra l’altro Chanel non sarebbe certo la prima figlia d’arte a compiere questo passaggio. Nel suo caso però non sembra mancare proprio niente affinché questo salto dallo schermo dello smartphone a quello della televisione possa avvenire.