Juventus, piove sul bagnato: Allegri dovrà farne a meno

Brutta notizia per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: stando alle ultime indiscrezioni, dovrà farne a meno.

I bianconeri sembrano ormai lontani da uno dei giocatori messi nel mirino: ecco cosa sta accadendo.

Dopo la penalizzazione di 15 punti, la Juventus è tornata in campo giocando contro l’Atalanta. È stata una gara ricca di emozioni che si è chiusa sul risultati di 3-3: per i bianconeri sono andati a segno Di Maria, Milik e Danilo. Oltre al campo e alle questioni legate alla classifica, però, si pensa anche al calciomercato: un obiettivo è sempre più lontano da Torino. Ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Juventus, l’obiettivo di mercato sta sfumando: il retroscena

Non sono stati giorni semplici per la Juventus. Come ben noto, ai bianconeri sono stati inflitti 15 punti di penalizzazione a causa della vicenda legata al sistema delle plusvalenze fittizie: il club presenterà ricorso, ma pare che siano ben pochi margini di manovra. Inoltre, le sanzioni potrebbero non essere finiti qui considerando anche gli altri capi d’accusa come la manovra stipendi e il falso in bilancio.

La squadra, però, ha reagito sul campo offrendo una prestazione di cuore contro l’Atalanta. La formazione di Allegri è stata sotto nel punteggio due volte, ma è anche andata avanti sul 2-1: il 3-3 finale ha regalato spettacolo ed emozioni oltre, ovviamente, ad un punto in classifica. Ora i bianconeri si concentreranno sulle prossime due partite molto delicate: in campionato contro il Monza, mentre in Coppa Italia ci sarà la Lazio per i quarti di finale.

Come anticipato, però, si pensa anche al calciomercato. Uno degli obiettivi principali, però, starebbe sfumando per la Juve: si tratta di Ivan Fresneda.

Il terzino classe 2004 si è messo in luce come uno dei prospetti più interessanti de La Liga attirando le attenzioni di diversi top club, tra cui i bianconeri. Lo spagnolo avrebbe potuto rappresentare il possibile erede di Juan Cuadrado che, salvo sorprese, dovrebbe lasciare Torino a parametro zero in estate.

Secondo quanto riportato dalla testata britannica The Athletic, però, ormai la Juve sarebbe fuori dalla corsa per il giocatore del Valladolid. Di fatto il club spagnolo avrebbe già raggiunto un accordo con altri due club: Borussia Dortmund ed Arsenal. L’intenzione di entrambe le società sarebbe quella di acquistare ora il giocatore per poi lasciarlo in prestito in Spagna per sei mesi.

Borussia Dortmund o Arsenal? Ci sarebbe già la favorita

Secondo le voci provenienti dall’Inghilterra, il Valladolid avrebbe raggiunto l’intesa sia con il Borussia che con l’Arsenal: ora toccherebbe al giocatore scegliere la sua prossima metà. Da un lato c’è un club che, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere perfetto per i giovani di talento e che ha lanciato giocatori come Hakimi, Sancho, Haaland o Bellingham; dall’altra parte, però, c’è una società tornata ambiziosa e che punta a traguardi importanti. Proprio i Gunners sarebbero in vantaggio.

I londinesi guidano la classifica della Premier League con 50 punti raccolti in 19 partite: un andamento straordinario che ha superato ogni aspettativa. La vittoria ottenuta all’ultimo minuto contro il Manchester United grazie al gol di Nketiah ha dato una carica ulteriore alla formazione di Arteta, che accoglierebbe Fresneda a braccia aperte. Il giocatore sceglierà la sua prossima destinazione, ma pare ormai certo che non sarà la Juventus.