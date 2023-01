“Kvaratskhelia non è un campione”: l’ex calciatore dice la sua

Dichiarazioni inaspettate da parte dell’ex calciatore su Kvaratskhelia: hanno lasciato tutti di stucco. Le sue parole, di sicuro, fanno discutere.

Il girone d’andata di Serie A si è concluso con il Napoli saldamente in vetta alla classifica, con gli azzurri che grazie al successo contro la Salernitana hanno toccato quota 50 punti e staccando le dirette concorrenti.

Adesso, il Napoli si trova a +12 sul Milan secondo e a +13 sulla Lazio terza e l’entusiasmo dei tifosi azzurri è alle stelle, ma Spalletti vuole che la squadra resti concentrata. Nella prima giornata di ritorno, il Napoli è atteso da uno scontro non semplice contro la Roma ed in vista di questa partita ha parlato il doppio ex Sebino Nela, con l’ex calciatore che ha analizzato la stagione dei partenopei, soffermandosi anche su Spalletti.

Nela non ha dubbi: è Spalletti l’arma in più del Napoli

Il Napoli ha disputato un girone d’andata super ed i 12 punti di vantaggio accumulati sul Milan secondo in classifica sono la conferma. Gli azzurri sono stati i migliori sul campo e lo hanno dimostrato con prestazioni fantastiche e risultati roboanti, con la classifica che non potrebbe essere più giusta di così. Ora, il Napoli dovrà cercare di non adagiarsi sugli allori e proseguire su questa strada a partire dalla prossima giornata che lo vedrà impegnato al Maradona contro la Roma. Nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il doppio ex di questa sfida, ovvero Sebino Nela che si è soffermato sulla stagione degli azzurri, rivelando come Spalletti sia stata l’arma in più fin qui.

Per Nela, se il Napoli sta facendo grandissime cose è tutto per merito dell’allenatore toscano che sta portando al successo una squadra priva di campioni. L’ex calciatore ha affermato come una squadra non possa puntare a vincere il campionato senza avere un buon allenatore ed il Napoli ha fatto la scelta migliore affidandosi a Spalletti. Nela ha riconosciuto come la rosa azzurra sia una buona squadra, ma il merito più grande è del tecnico toscano che è riuscito a plasmare in maniera eccellente il gruppo.

E riguardo questo gruppo, Nela si è voluto soffermare in particolar modo sui due giocatori che più hanno trascinato il Napoli in queste prime diciannove giornate, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia, rilasciando dichiarazioni sorprendenti riguardo il georgiano.

Nela spiazza tutti: “Kvaratskhelia non è un campione”

Arrivato per soli 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi, Kvicha Kvaratskhelia ha avuto un impatto devastante in Serie A ed in Champions League. L’esterno d’attacco georgiano ha trascinato la squadra con giocate brillanti e grandi gol, con la maggior parte degli addetti ai lavori stupiti per la velocità di adattamento del giocatore. Tuttavia, Sebino Nela ci è voluto andare cauto con Kvaratskhelia ed ha spiazzato tutti con le sue parole.

L’ex calciatore ha dichiarato come Kvaratskhelia non sia ancora un campione, mentre Osimhen è l’unico potenziale campione della rosa. Per Nela, l’esterno d’attacco georgiano ne ha di strada da fare e deve ancora dimostrare di poter diventare un campione. Parole che sicuramente faranno discutere e che vanno in netta controtendenza rispetto a quanto si è detto finora su Kvaratskhelia, considerato da quasi tutti un vero e proprio predestinato.