Le parole di Chanel Totti sul Napoli capolista della Serie A sorprendono e fanno decisamente molto piacere ai tifosi azzurri.

Chanel Totti, non si fa che parlare di lei. E non solo per il fatto di essere bella, bellissima, anche di più. Non è ancora adulta – e ci metterà un bel po’ a diventarlo, visto che non ha ancora sedici anni – e quindi è giusto che lei guardi al mondo ancora con occhi di una persona non ancora disincantata.

Eppure Chanel Totti ha dato molte volte dimostrazione di essere una ragazza con la testa ben salda sulle spalle. L’ultima dimostrazione ce l’ha data attraverso un suo intervento in diretta per una intervista che ha avuto luogo su un canale Twitch.

Qui Chanel Totti ha parlato con grande simpatia di svariati temi, tra i quali anche di calcio. Ed è proprio in questa occasione che è arrivato un passaggio significativo della figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi.

Sono tante le domande che Chanel Totti ha ricevuto. Anzitutto una sul fatto di portare questo cognome. Come ci si sente? Lei ha ammesso che è particolare ed a volte anche complicato. Ma ormai ha già imparato a gestire bene la cosa.

Chanel Totti, la simpatia per il Napoli

Suo papà è stato un grande avversario della squadra azzurra, e proprio in un 2-2 sul finale della stagione 2000/2001 servì alla Roma a compiere gli ultimi passi verso lo scudetto conquistato di lì a poco. Mentre costò purtroppo il ritorno in Serie B dopo una sola stagione al Napoli.

Lei ammette comunque di non essere una grande esperta di calcio. Fa ovviamente il tifo per la Roma, ma ad un certo punto le viene chiesto cosa sceglierebbe tra Napoli e Juventus. “Meglio il Napoli, tra le due”.

E, saputa la cosa, molti supporters della compagine allenata da Luciano Spalletti le hanno rivolto dei messaggi di ringraziamento e di complimenti. C’è anche spazio per una curiosità che riguarda la mamma, Ilary Blasi. Si dice che, prima di conoscere Francesco Totti, ad inizio anni Duemila, lei facesse il tifo per la Lazio.

Ilary Blasi e lo scontro Totti-Spalletti

“Oggi non è tifosa di nessuno e non segue il calcio”. Anche se in passato certamente la Blasi ha sostenuto moltissimo il suo ex marito, quando il loro amore ancora funzionava. Proprio Ilary Blasi ebbe infatti modo di criticare Luciano Spalletti.

È noto ai più che il rapporto fra Totti e l’attuale tecnico del Napoli non è mai stato buono, quando il toscano sedeva sulla panchina della Roma. E la Blasi lanciò delle frecciate a mezzo social evidenti a sostegno dello stesso Totti. Una gestione che fu mediaticamente gestita molto bene da mister Spalletti.