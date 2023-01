Totti-Spalletti: colpo di scena, tutti spiazzati

Colpo di scena nel rapporto tra Totti e Spalletti, con tutti rimasti spiazzati dalle dichiarazioni dell’ex giocatore nei confronti del suo ex allenatore.

A Roma, Francesco Totti è considerato come una divinità dai tifosi per tutto quello che ha fatto con la maglia giallorossa. L’attaccante, che ha dato l’addio al calcio nel 2017, è anch’egli legato moltissimo alla Roma e ai suoi tifosi e cerca di seguire quasi sempre i giallorossi da vicino quando giocano in casa.

L’ex capitano giallorosso, ai microfoni di Sportmediaset, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in merito alla stagione che sta disputando la sua ex squadra, guidata per il secondo anno da José Mourinho, ma non solo. Totti si è infatti soffermato anche sul Napoli e sul suo ex allenatore Luciano Spalletti.

Totti esalta Dybala: l’ex attaccante conquistato dalla Joya

Ad una giornata dal termine del girone d’andata, la Roma si trova al settimo posto in classifica, ma solo a -3 dalla zona Champions League. I giallorossi vogliono tornare a disputare la massima competizione europea per club, obiettivo dichiarato ad inizio anno, ma sono consci di dover sbagliare il meno possibile. Ne è convinto anche Francesco Totti che in esclusiva a Sportmediaset ha affermato come le prime quattro stiano andando forte finora, ma che ci sono ancora tanti punti in palio e tutto è ancora possibile, visto che la classifica è molto corta.

Uno dei protagonisti della Roma di quest’anno è sicuramente Paulo Dybala, con l’argentino che da quando è arrivato ha subito fatto fare un bel salto di qualità ai giallorossi. Anche Totti ha voluto esaltare la Joya, con l’ex attaccante del tutto conquistato dall’ex giocatore della Juventus che sta segnando e sta fornendo grandi prestazioni. L’ex capitano giallorosso ha affermato che Roma meriti di avere un calciatore di tale portata ed è contento che stia vestendo la maglia giallorossa e spera di vederlo alla Roma a lungo.

Totti si è poi soffermato sul Napoli e su Luciano Spalletti, suo ex allenatore a Roma, con l’ex capitano giallorosso che ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sorprendenti, spiazzando tutti.

Totti esce allo scoperto su Spalletti: l’ex capitano giallorosso stupisce tutti

A sorpresa, il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia venendo battuto ai rigori dalla Cremonese dopo il 2-2 dei 120′ regolamentari. Una sconfitta davvero clamorosa ed impronosticabile ed anche lo stesso Totti ha dichiarato che nessuno si sarebbe aspettato un’eliminazione degli azzurri in questo momento. Azzurri allenati da Spalletti con il quale l’ex attaccante ha condiviso lo spogliatoio per tanti anni, con il rapporto tra i due non proprio idilliaco negli ultimi tempi.

Tuttavia, spiazzando completamente tutti, Totti ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti sull’allenatore toscano, affermando come sia pronto a parlare con lui: “Io ho detto la mia, poi se un giorno dovesse capitare parlerò con lui come ho parlato con tutti”, ha rivelato l’ex capitano giallorosso che si è mostrato dunque aperto al dialogo.

Delle affermazioni davvero incredibili da parte di Totti considerato quanto accaduto tra i due ai tempi della seconda esperienza di Spalletti alla guida della Roma dove erano spesso in contrasto. Ma adesso le dichiarazioni di Totti aprono scenari del tutto nuovi, con il rapporto tra l’ex capitano giallorosso e l’allenatore toscano che potrebbe finalmente ricucirsi.